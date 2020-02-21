Çalışanların kadın ya da emekliliğe hak kazanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi ne kadar geriye giderse, yaş ve prim günü şartları o kadar kolaylaşıyor. Peki SSK emeklilik şartları nelerdir? Kadın ve erkekler hangi şartlarda emekli olurlar? Hepsi haberimizde...