Yüksek ödemeye yüksek maaş

10 yıldır global bir firmada çalışıyorum. Maaşım brüt 3500 lira. Sigortamda mesailerle 3900- 4000 lira üzerinden yatırılıyor. Mesai ücretleri de SSK'ya ödenen prime yansıyor mu? Primim dolduktan sonra çalışırsam emekli maaşım artar mı? (İsmi saklı)

5510 sayılı yasanın 80'inci maddesi prime esas kazanca dahil olacak ödemeleri belirliyor. Fazla mesai ücretleri prime esas kazanca dahil edilir. Çünkü bunlardan kesinti yapılmaktadır. Priminiz dolduktan sonra çalışmaya devam ederseniz ve prime esas kazancınız asgari ücret olmazsa, ileride alacağınız emekli maaşınız yükselir.



Emekli memurum. Bir şirkette 18 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatımı alabilir miyim? Mustafa Erol

Kıdem tazminatı alınırken emekli ya da emekli olmayan çalışan ayrımı yapılmıyor. Siz de kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılırsanız tazminat alırsınız. Kendiniz istifa etmeniz durumunda, tazminat alamazsınız.



Part time çalışıyorum. Bu kalan süreleri borçlanabilir miyim?

5510 sayılı yasanın 41. maddesine bir bent eklendi ve bu bente göre 2011 yılından sonraki tüm süreler borçlanılabilecek. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanılabiliyor.



İşyerim kapatma kararı aldı ve bana işsizlik maaşı bağlandı. Fakat 3 ay geçmesine rağmen bu parayı alamadım. Araştırdım ki bir firma benim haberim olmadan, izine çıkartmış gibi sigortamı başlatmış. SSK'ya şikayet ettim kazandım. Geriye dönük işsizlik paramı alabilir miyim? Ne yapmalıyım? Bora TORÇUK

Konu tam anlaşılamıyor. Sizin haberiniz olmadan bilmediğiniz bir firma mı sizi sigortalı yapmış? SGK bunu tespit ettiyse ve size hakkınızı ödediyse kesilen maaşınızı da tekrar bağlayacaktır. İŞKUR ile konuşursanız sorun çözülür.



Kaynak: Türkiye Gazetesi