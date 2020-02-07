Primim dolduktan sonra çalışırsam emekli maaşım artar mı?

En büyük beklentimiz olan emeklilik, erkek ve kadınlar için oldukça zor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak için uzun yıllar çalışanlara yaş şartı ve primleri ödemesini bekliyor. Çalışmadan emekli olmak isteyenlere de isteğe bağlı olarak her ay 750,44 TL olmak üzere 25 yıl prim karşılığı 225.000 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.
Nüfus Cüzdanı ile Başvurmak yeterli
Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmi ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanıyla başvurmanız yeterli;
1- Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınız
2- Kendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (Asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden) 801 TL'den az ise, 1. yaş aylığı bağlanacaktır.
Halen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde alınan aylık Torba Kanunla 1500 TL çıkartıldı.
Sağlıktan Bedava faydalanın
Torba Kanun ile birlikte Hükümet tarafından verildiğinden emekli olmayan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar hiçbir SGK primi dahi ödemeden her 3 ayda bir toplu olarak 1500 TL alma fırsatı yakalıyor. 3 ayda bir toplu 1500 TL almanın yanı sıra herhangi bir GSS primi yatmadan SGK'nın tüm sağlık yardımlarından da faydalanabilirsiniz.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emeklilik
"İsa arkadaş 1971 doğumluyum. 7500 gün primim var. Kalp damar rahatsızlığım var. Anjiyo oldum fakat 2 ana damarım tıkalı. Birine 4 sene önce stent takıldı. Diğerine taşlaşma olduğundan baypass diyorlar malulen emekli olabilir miyim?" İbrahim Kahveci
İbrahim Bey, malulen emeklilik için primleriniz fazlasıyla yeterli. Ancak meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybetmiş olduğunuza dair sağlık raporu gerekmektedir. Bulunduğunuz ildeki SGK müdürlüğüne kalp rahatsızlığınız nedeniyle malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirsiniz. %60 maluliyet çıkarsa malulen emekli olabilirsiniz.
SGK'nın çıkardığı borca itiraz
"İsa Bey, ben 2013'te iş kazası geçirdim ve 2 ameliyat oldum. Özel sektörde çalışıyorum, maaşımı Ziraat Bankasından alıyorum. SGK'nın yatırdığı ödemeleri e-Devletten takip ediyorum. SGK 11.000 TL borç yazmış ne yapabilirim?" Erdi Kaştaş
Erdi Bey, öncelikle SGK'ya bu borcun neden tahakkuk ettirildiğine dair bir dilekçe ile sorun. Haksız yere borcun tahakkuk ettirildiğine inanıyorsanız; önce SGK'ya itiraz edin. Ret cevabı gelirse İş Mahkemesinde dava açabilirsiniz.
Bağ-Kur primini devlet öder mi?
20 Temmuz 2017'de, 20 yaşındaki oğlum için iş yeri açmıştım. Bugüne kadar Bağ-Kur primini ödedim. Bugünden sonrasını mı devlet ödeyecek?" Eda Çelenk
Eda Hanım, Bağ-Kur primini devlet ödemeyecek. Başbakanın söylediği, Bağ-Kur'lu olup da 60 günden fazla borcu olanların mevcut düzenlemede sağlıktan faydalanamaması ile ilgili. Bu borç silinmeyecek ancak hastanede muayene ve tedavi olabilmenin önünün açılması dile getirildi. Bu konuda henüz bir düzenleme yok.
Yüksek ödemeye yüksek maaş
10 yıldır global bir firmada çalışıyorum. Maaşım brüt 3500 lira. Sigortamda mesailerle 3900- 4000 lira üzerinden yatırılıyor. Mesai ücretleri de SSK'ya ödenen prime yansıyor mu? Primim dolduktan sonra çalışırsam emekli maaşım artar mı? (İsmi saklı)
5510 sayılı yasanın 80'inci maddesi prime esas kazanca dahil olacak ödemeleri belirliyor. Fazla mesai ücretleri prime esas kazanca dahil edilir. Çünkü bunlardan kesinti yapılmaktadır. Priminiz dolduktan sonra çalışmaya devam ederseniz ve prime esas kazancınız asgari ücret olmazsa, ileride alacağınız emekli maaşınız yükselir.
Emekli memurum. Bir şirkette 18 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatımı alabilir miyim? Mustafa Erol
Kıdem tazminatı alınırken emekli ya da emekli olmayan çalışan ayrımı yapılmıyor. Siz de kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılırsanız tazminat alırsınız. Kendiniz istifa etmeniz durumunda, tazminat alamazsınız.
Part time çalışıyorum. Bu kalan süreleri borçlanabilir miyim?
5510 sayılı yasanın 41. maddesine bir bent eklendi ve bu bente göre 2011 yılından sonraki tüm süreler borçlanılabilecek. Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanılabiliyor.
İşyerim kapatma kararı aldı ve bana işsizlik maaşı bağlandı. Fakat 3 ay geçmesine rağmen bu parayı alamadım. Araştırdım ki bir firma benim haberim olmadan, izine çıkartmış gibi sigortamı başlatmış. SSK'ya şikayet ettim kazandım. Geriye dönük işsizlik paramı alabilir miyim? Ne yapmalıyım? Bora TORÇUK
Konu tam anlaşılamıyor. Sizin haberiniz olmadan bilmediğiniz bir firma mı sizi sigortalı yapmış? SGK bunu tespit ettiyse ve size hakkınızı ödediyse kesilen maaşınızı da tekrar bağlayacaktır. İŞKUR ile konuşursanız sorun çözülür.
Kaynak: Türkiye Gazetesi