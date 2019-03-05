TC kimlik no ile SSK-SGK sorgulama nasıl yapılır, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri. SGK borç ve gün sorgulama işlemi vatandaşların internetten takip ettiği konulardan biri. SGK hizmet dökümü alma hakkında detaylı bilgileri sadece resmi sitelerden yapmanız gerekir. Peki TC Kimlik no ile SGK sorgulama nasıl yapılır? TC kimlik numaranızı girdikten sonra ekrana gelen hizmet butonlarından döküm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu şifreyi tüm işlemleriniz de kullanabiliyor, birden fazla şifreye ihtiyaç duymamış oluyorsunuz.
www.turkiye.gov.tr ya da www.sgk.gov.tr adresten tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
SSK kurumuna bağlı olanlar için de yapılan yeni yasal düzenlemelerden sonra SSK hizmet dökümü işlemi sık sık yapılıyor. Sosyal Güvence sağlamak amacıyla oluşturulan bu kurumlardan faydalanmak için belirli bir süre sigorta veya prim ödemesi yapılıyor. Bu yatırılan prim ve sigortalar sayesinde vatandaşların sosyal güvenceleri sağlanmış oluyor. Ayrıca emeklilik yaşı geldiği zaman bağlı oldukları kurumdan emekli olabiliyorlar. Kurumlardan emekli olmak için sadece prim ödemeleri değil emeklilik yaşı ve prim günü de önem taşıyor. Bu bilgiler ise en çok işe giriş işlemlerine ulaşmak için kullanılıyor. Peki TC Kimlik no ile SGK SSK sorgulama nasıl yapılır?
Çünkü her kurum ya da kuruluşun işe alacakları kişinin bu bilgilerine ihtiyaç duyuyor. SGK borç sorgulama da prim ödemelerinde oldukça önemli, eğer borcunuz varsa bu durum emekliliğinize de yansıyor. Sorgulama yaparak sigorta bilgilerinizi, işe giriş tarihinizi, prim ödediğiniz günleri ve diğer kimlik bilgilerini sisteme girdikten sonra bunların dökümünü de yapabilirsiniz. Önceden olduğu gibi devlet işleri için uzun kuyruklara girmeye ve vakit kaybetmeye gerek yok tüm işlemleri halletmek için e-devlet şifresi yetiyor. İlk kez duyan vatandaşlar da şifre alma metotlarını öğrenmek istiyor. Her zaman daha iyi bir hizmet verilmesi açısından geliştirilen SGK sayfası hem güvenlik hem de zaman kaybı yaratmaması açısından tercih ediliyor. Kimlik numaranız olmadan uygulamaya giriş yapmak ve kullanmak mümkün olmuyor, devletin sunduğu bu hizmetten sigorta bilgilerinden prim gün sayısına kadar birçok bilgiye ulaşmak mümkün olabiliyor. İşte SGK gün sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler
SGK HİZMET DÖKÜMÜ ONLİNE YAPILIYOR
SSK hizmet dökümü işlemini halletmeniz için ise sadece tek bir şey gerekiyor o da e-devlet şifresi. E-devlet şifresini en yakınınızdaki PTT'ye giderek 2 TL karşılığında alabiliyorsunuz. TC kimlik numaranızı girdikten sonra ekrana gelen hizmet butonlarından döküm işlemlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonra aldığınız bu şifreyi tüm işlemleriniz de kullanabiliyor, birden fazla şifreye ihtiyaç duymamış oluyorsunuz.
www.turkiye.gov.tr ya da www.sgk.gov.tr adresten tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz
SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz.
4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri;
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4A Banka ve Adres Değişikliği
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
4A Emeklilik Kaydı
4A Emekli Ödeme Bilgileri
4A Hizmet Dökümü
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
4B (Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri;
4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
4B Banka ve Adres Değişikliği
4B Borç Durumu
4B Emekli Aylığı Kesintileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
4B Ödeme Dökümü
4B Tescil Kaydı
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4B Emekli Aylığı Hesaplama
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4B Basamak Bilgisi
4C (Kamu Görevlileri) Hizmetleri;
4C Banka Değişikliği
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4C Emekli Aylık Bilgisi
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
4C Tescil Kaydı
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Ortak Hizmetler;
GSS Borç Durumu Belgesi Sorgulama
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?
SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Diğer Hizmetler;
6736 Yapılandırma Sorgulama
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
Tedavi Bilgileri Sorgulama
6552 Yapılandırma Sorgulama
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hekim Bilgilendirme
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