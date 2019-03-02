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  • Ekonomi
  • 02.03.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 17:22

Emekliye ek ödeme ne an yapılacak? detaylarını anlattı

Ocak ayında lı maaşlarını alan emeklilerin ek ödemelerinde de artık yaşandı. Emeklilere yüzde 4 ila 5 oranında ek ödeme yapılacak. Peki Ek ödeme nasıl hesaplanır? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü detaylarını tek tek anlattı.

Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşları 53 lira ile 215 lira arasında artış gösterecek. Emekliye ek ödeme müjdesiyle ilgili ayrıntıları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları:

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