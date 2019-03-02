Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşları 53 lira ile 215 lira arasında artış gösterecek. Emekliye ek ödeme müjdesiyle ilgili ayrıntıları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları: