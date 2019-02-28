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Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası borcu olan milyonlarca kişi "Yapılandırmada son gün ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. Borç yapılandırması kapsamında vergi borcu, prim borcu ve trafik cezaları taksitle ödenebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, torba kanun için son tarihi açıklamıştı. Peki trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılanmasında son gün ne zaman? Vergi borçları nasıl yapılandırılır? Prim borçları nasıl ödenir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

28.02.2019 11:18 - Son Güncelleme: 28.02.2019 11:28
Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

Hükümet tarafından çıkarılan ve vatandaşa taksitle ödeme imkanı sunan yapılandırma ve aflar için bugün son gün.

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Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARI İADE EDİLİYOR
İstanbul'da bulunan köprülerden geçen ve aks aralığı 3.20 metrenin üzerinde olan araçlara kesilen cezalara ilişkin iade için son gün bugün. Başvuru yaparak ödenmiş olan cezalar geri alınabilir.

Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

VERGİ, PRİM VE TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMASI
Hükümet'in çıkardığı borç yapılandırması kapsamında vergi, SGK prim borçları ve trafik cezaları taksitle ödenebiliyor. Bugün ise başvuru için son gün!

Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

İŞVERENLER İÇİN SON GÜN
Çalışanlarını otomatik BES'e almayan işverenlere her bir çalışanı için 100 lira ceza kesilecek. Bu cezanın kesilmemesi için bugün son gün ve başvurunun yapılması gerekiyor.

Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

Vergi, prim ve trafik cezası yapılandırmasında son gün
Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

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