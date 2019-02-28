Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti

Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası borcu olan milyonlarca kişi "Yapılandırmada son gün ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. Borç yapılandırması kapsamında vergi borcu, prim borcu ve trafik cezaları taksitle ödenebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, torba kanun için son tarihi açıklamıştı. Peki trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılanmasında son gün ne zaman? Vergi borçları nasıl yapılandırılır? Prim borçları nasıl ödenir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

28.02.2019 11:18 - Son Güncelleme: 28.02.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





