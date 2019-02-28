Trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılandırmasında son gün ne zaman? SGK Başkanı tarih vermişti
Vergi borcu, prim borcu ve trafik cezası borcu olan milyonlarca kişi "Yapılandırmada son gün ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor. Borç yapılandırması kapsamında vergi borcu, prim borcu ve trafik cezaları taksitle ödenebiliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, torba kanun için son tarihi açıklamıştı. Peki trafik cezası, vergi borcu ve prim borcu yapılanmasında son gün ne zaman? Vergi borçları nasıl yapılandırılır? Prim borçları nasıl ödenir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Hükümet tarafından çıkarılan ve vatandaşa taksitle ödeme imkanı sunan yapılandırma ve aflar için bugün son gün.
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Vergi, prim ve trafik cezası yapılandırmasında son gün
Vatandaşa, 31 Mart 2018'den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti 18 Mayıs'ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos'ta ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.