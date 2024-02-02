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Kaan Urgancıoğlu babalık hakkında konuştu! "Bakıcımız yok"

Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile bir mekâna giren Urgancıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Şubat 2024 Güncelleme 02 Şubat 2024, 07:05
Kaan Urgancıoğlu babalık hakkında konuştu! Bakıcımız yok

Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile bir mekâna giren Urgancıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2,5 ay önce kucağına aldığı oğlu Ardıç'ı pusetinde taşıyan oyuncu, babalık hakkında konuştu.



Urgancıoğlu, "Babalık çok iyi gidiyor. Keyfimiz yerinde... Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Bakıcımız yok, yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor. Baba hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir" dedi.

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