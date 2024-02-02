Kaan Urgancıoğlu babalık hakkında konuştu! "Bakıcımız yok"

Kaan Urgancıoğlu , önceki gün Bebek'te görüntülendi. Eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile bir mekâna giren Urgancıoğlu, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.





Urgancıoğlu, "Babalık çok iyi gidiyor. Keyfimiz yerinde... Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Bakıcımız yok, yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor. Baba hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir" dedi.