’Onları ben keşfettim’ | Başarılı oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli’yi nasıl keşfettiğini anlattı

Ceyda Düvenci'ye konuk olan usta oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel'in oynadığı ilk dizi olan Tatar Ramazan'da rol alması için yaptıklarını şöyle anlattı:
Ceyda Düvenci'ye konuk olan usta oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel'in oynadığı ilk dizi olan Tatar Ramazan'da rol alması için yaptıklarını şöyle anlattı:
" Meral Okay bana, 'No name, tanınmayan bir oyuncu bak' demişti. Hande bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı. Yönetmene rica etmiştim, 3 bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. Hande'yi o zaman ki menajerine yönlendirdim ve hep de kontakta kaldık."
ALMANYA'DAN GETİRDİ!
Hülya Duyar, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli'yi de keşfeden kişiymiş... Duyar, o dönemi şöyle anlattı: "Meryem Almanya'da oyunculuk yapıyordu. Meryem'i 17 yaşından beri tanıyorum. Meral Okay ve Meryem Uzerli için güzel bir tesadüf oldu. Meryem Uzerli'yi Türkiye'ye getiren benim..."