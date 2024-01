’Onları ben keşfettim’ | Başarılı oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli’yi nasıl keşfettiğini anlattı

Ceyda Düvenci'ye konuk olan usta oyuncu Hülya Duyar , Hande Erçel 'in oynadığı ilk dizi olan Tatar Ramazan'da rol alması için yaptıklarını şöyle anlattı:

" Meral Okay bana, 'No name, tanınmayan bir oyuncu bak' demişti. Hande bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı. Yönetmene rica etmiştim, 3 bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. Hande'yi o zaman ki menajerine yönlendirdim ve hep de kontakta kaldık."