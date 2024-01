Altın Küre’ye ’Oppenheimer’ damgası! Ünlü yıldızlar kıyafetleriyle göz doldurdu

BARBIE'YE İKİ ÖDÜL!

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu. En İyi Animasyon ödülünü kazanan The Boy and the Heron olurken, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de Cillian Murphy aldı. Sinema kategorisinde En İyi Yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan kazandı.

