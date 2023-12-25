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Çağla Şıkel'den kafaları karıştıracak hareket: Gecelerde samimi bir şekilde gizemli erkek arkadaşıyla dans etti!

Bir süredir avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan manken Çağla Şıkel, avukat sevgilisinden ayrıldı. Geçtiğimiz gün gecelerde boy gösteren Şıkel, Bomonti’de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla samimi şekilde eğlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:01
Çağla Şıkel’den kafaları karıştıracak hareket: Gecelerde samimi bir şekilde gizemli erkek arkadaşıyla dans etti!

Ünlü model Çağla Şıkel, uzun bir süre zarfında kişisel yaşamını, kameraların ve magazin sektörünün yoğun merakından ustaca saklamayı başarmıştı.

Şıkel, uzun yıllar sonra ilk kez sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte kameralara poz vermiş ve aşkını gizlemeden yaşamayı tercih etmişti. Hatta ünlü çift, iki hafta önce evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününde mutluluklarını gözler önüne sermişti.

AYRILIĞIN ARDINDAN...
Şıkel'in hayranları bu ilişkinin evliliğe gideceğini düşünürken, Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Çağla Şıkel ve Nail Gönenli çifti geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Bir yıllık ilişkisini sonlandıran Şıkel, geçtiğimiz akşam Bomonti'de bir mekanda gizemli bir gençle eğlenirken görüntülendi. Yanındaki gençle samimi fotoğraflar veren Şıkel, gencin yakın arkadaşı olduğunu dile getirdi.

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