Çağla Şıkel’den kafaları karıştıracak hareket: Gecelerde samimi bir şekilde gizemli erkek arkadaşıyla dans etti!

Ünlü model Çağla Şıkel, uzun bir süre zarfında kişisel yaşamını, kameraların ve magazin sektörünün yoğun merakından ustaca saklamayı başarmıştı.

Şıkel, uzun yıllar sonra ilk kez sevgilisi Nail Gönenli ile birlikte kameralara poz vermiş ve aşkını gizlemeden yaşamayı tercih etmişti. Hatta ünlü çift, iki hafta önce evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen'in düğününde mutluluklarını gözler önüne sermişti.