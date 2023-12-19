Adası’na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan’ın saçları gitti



YILBAŞI ALIŞVERİŞİ

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Yeni yıl için alışverişe geldiğini dile getiren Hamdi Alkan, "2024 yılının gelişini İstanbul'da karşılayacağım. Umarım herkes için hayırlı bir yıl olur" diyerek AVM'de bulunan mağazaları gezdi.



ACI GERÇEKLER!

"Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm konusu şöyle; Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır. Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar.



BEKLENMEYEN İHANET!

Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir. Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.





SiRKELi SU iLE DOLAŞIYOR!

Sporu ve sağlıklı yaşamı her an günlük hayatının içine katan Ece Vahapoğlu, son günlerde sirkeli su matarasını yanından ayırmıyor. Ballı, tarçınlı elma sirkesini suya karıştırarak tüketen Vahapoğlu, "Her güne bir yudum sağlık diyorum. Sabah güne spor ile başlayıp gün içinde bol su tüketiyorum. Hatta sirkeli suyumu yanımda taşıyorum. dedi. Fit bedeni ve enerjisiyle ilham olan Vahapoğlu, sosyal medyasından da sık sık sağlıklı yaşam mesajları veriyor.





50. BÖLÜM KUTLAMASI!

ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ın setinde 50. bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular, başarılarını pasta keserek kutladı. Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.





BOL YILDIZLI SAHNE!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Berk Akardas'ın geçen hafta Suadiye'de açtığı mekan adeta yıldızlarla dolup taştı. Mekanda; Zeynep Bastık, Murat Boz, Umut Kurt, Aleyna Tilki, Oğuzhan Koç, Berkay, Hakan Altun gibi isimler sahne aldı. Bütün bu yıldızlara sahnede kendi mekanı olan Dalkılıç da eşlik etti. Bütün sanatçılar birbirlerine vokal yaparken, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN