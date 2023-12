Adası’na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan’ın saçları gitti

SiRKELi SU iLE DOLAŞIYOR!

Sporu ve sağlıklı yaşamı her an günlük hayatının içine katan Ece Vahapoğlu, son günlerde sirkeli su matarasını yanından ayırmıyor. Ballı, tarçınlı elma sirkesini suya karıştırarak tüketen Vahapoğlu, "Her güne bir yudum sağlık diyorum. Sabah güne spor ile başlayıp gün içinde bol su tüketiyorum. Hatta sirkeli suyumu yanımda taşıyorum. dedi. Fit bedeni ve enerjisiyle ilham olan Vahapoğlu, sosyal medyasından da sık sık sağlıklı yaşam mesajları veriyor.