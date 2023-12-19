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Adası'na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan'ın saçları gitti

Adası'na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan, yolculuk öncesi Nişantaşı'nda alışverişteydi. Ceylan, gitmeden önce iki buçuk yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:01
Adası’na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan’ın saçları gitti

Adası'na gitmeye hazırlanan sunucu Murat Ceylan, yolculuk öncesi Nişantaşı'nda alışverişteydi. Ceylan, gitmeden önce iki buçuk yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. İmajını yenileyen Ceylan, "Ben sezona bomba gibi hazırım. Şimdiden konsantre olmuş durumdayım. İki buçuk yıl sonra da saçlarımı kestirdim" dedi. Geçtiğimiz yıl kapalı otoparktan motosikleti çalınan Ceylan, tekrar yeni bir motosiklet için sipariş verdiğini de sözlerine ekleyip, "Bir tane güzel bir motosiklet ayırttım o da çalınmazsa kullanacağım inşallah" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)


CEVAPSIZ SORULAR
Ünlü oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, aceleci tavırları dikkat çekti. "İyi akşamlar" demekle yetinen ve soruları cevapsız bırakan ünlü çift, hızlıca arabalarına bindi ve oradan ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)



DOYASIYA EĞLENCE!
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile birlikte Ataşehir'de görüntülendi. Babaoğul, birlikte geldikleri eğlence merkezinde doyasıya eğlendi. Çelikkol, oğluyla birlikte hemen hemen her oyunu deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Yakışıklı oyuncu, "Babaoğul günüydü, birlikte geçirdiğimiz her anın tadını çıkarıyoruz" dedi.


ULUDAĞ YOLCUSU!
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülendi. Yeni yılda Uludağ'da sahne alacağını söyleyen Ersoy, "Sahnede sevenlerimle yeni yıla gireceğim için çok mutluyum. Ben kar yağışını çok seviyorum, sahnemin de Uludağ'da olmasına çok sevindim. Fakat içimdeki tek burukluk 2 tane köpeğimi bu sene yanıma alamamam" dedi.




ELASTİK PINAR
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu. 49 yaşındaki Altuğ, spor yaptığı anları peş peşe paylaştı. Amuda kalkan ünlü oyuncunun o anları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca güzel oyuncuya, 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.


TARZINI YENİLEDİ
Güzel oyuncu Arzu Yanardağ geçtiğimiz gün düzenlenen bir ödül gecesine katıldı. Zayıf ve fit bir şekilde objektiflere poz veren Yanardağ, yeni stili ile dikkatleri üzerine çekti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yanardağ, yakın zaman da dizi ve sinema tekliflerinin geldiğini ve anlaşma aşamasında olduğunu duyurdu.



RENK CÜMBÜŞÜ!
2024 yılına girmeye sayılı günler kala Devrim Özkan'dan yılbaşı paylaşımları geldi. Yeni yıl için süslenmiş bir evin önünde renkli görüntüler sergileyen güzel oyuncu, bir yandan kahvesini yudumladı bir yandan da objektiflere farklı farklı pozlarını verdi. Şu sıralar Galatasaraylı Lucas Torreira ile birlikte olan Devrim Özkan'a binlerce beğeninin yanında, "Güzellik", "Yeni yılda evlilik bekliyoruz" ve "O güzel yüzün hep gülsün" gibi yorumlar da geldi.


YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, İstinye'de bir AVM'de görüntülendi. Yeni yıl için alışverişe geldiğini dile getiren Hamdi Alkan, "2024 yılının gelişini İstanbul'da karşılayacağım. Umarım herkes için hayırlı bir yıl olur" diyerek AVM'de bulunan mağazaları gezdi.


ACI GERÇEKLER!
"Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm konusu şöyle; Erman, sağ kolu Tazıyev'i kurtarmak yerine yurt dışına kaçmaya çalışır ancak Cezayir ve Gardaşov'un elinden kaçamaz. Cezayir ve Gardaşov ezeli düşmanlarını ortadan kaldırmayı başarır. Fakat olaylar durulmaz. Erman'ın da ölümüyle Cezayir'in ölmesini isteyenlerin sayısı giderek artar. Vedat, Amerika'nın gözünde değerini arttırabilmek için Cezayir'i öldürmeye kararlıdır. Bunun için Berfin'i kullanarak Cezayir'e tuzak kurar.

BEKLENMEYEN İHANET!
Gardaşov ile birlikteyken gerçekleşen bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Cezayir için asıl yıkıcı olan ise hiç beklemediği bir ihanettir. Cancal Ağa'nın karısı Leyla'yı öldürtmek için saldırı planlayan kişi olduğunu öğrenir. Ortaya çıkan bu gerçekler tüm dengeleri değiştirir.



SiRKELi SU iLE DOLAŞIYOR!
Sporu ve sağlıklı yaşamı her an günlük hayatının içine katan Ece Vahapoğlu, son günlerde sirkeli su matarasını yanından ayırmıyor. Ballı, tarçınlı elma sirkesini suya karıştırarak tüketen Vahapoğlu, "Her güne bir yudum sağlık diyorum. Sabah güne spor ile başlayıp gün içinde bol su tüketiyorum. Hatta sirkeli suyumu yanımda taşıyorum. dedi. Fit bedeni ve enerjisiyle ilham olan Vahapoğlu, sosyal medyasından da sık sık sağlıklı yaşam mesajları veriyor.



50. BÖLÜM KUTLAMASI!
ATV'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak"ın setinde 50. bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular, başarılarını pasta keserek kutladı. Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



BOL YILDIZLI SAHNE!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve Berk Akardas'ın geçen hafta Suadiye'de açtığı mekan adeta yıldızlarla dolup taştı. Mekanda; Zeynep Bastık, Murat Boz, Umut Kurt, Aleyna Tilki, Oğuzhan Koç, Berkay, Hakan Altun gibi isimler sahne aldı. Bütün bu yıldızlara sahnede kendi mekanı olan Dalkılıç da eşlik etti. Bütün sanatçılar birbirlerine vokal yaparken, izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı.

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