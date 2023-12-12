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Eşsiz sahne! Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, sahnesi dinleyicilerden tam not aldı

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu'da sahne aldı. 3’lünün sahnesi dinleyicilerden büyük alkış aldı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Eşsiz sahne! Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, sahnesi dinleyicilerden tam not aldı

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu'da sahne aldı. Bahadır, "Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor" diyerek 'Değer mi', 'Şinanay', 'Günahın Boynuma' ve 'Gülmek için Yaratılmış' gibi sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. "Muhteşem bir ses, muhteşem bir kadın, 10 parmağında 10 marifet, o bir Gökçe Bahadır" diyen Emir Ersoy, eşini sahneden alkışlarla uğurladı.


NİLÜFER FIRTINASI
Nilüfer geçtiğimiz akşam Bostancı'da sevenleriyle buluştu. 70'lerden günümüze en sevilen şarkılarını söyleyen Nilüfer'e binlerce hayranı eşlik etti. Sık sık izleyicilerle şakalaşan ve sohbet eden Nilüfer, birbirinden renkli ve duygusal dakikaların yaşandığı bir konsere de imza attı.




NOSTALJİ GECESİ
Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy önceki gün Şişli'de bir mekanda sahne aldı. Ünlü sanatçı "Kahverengi Gözlerin", "Kader Diyemezsin", "Bir Fincan Kahve Olsan" parçalarıyla eğlenceyi ikiye katladı. Renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Ersoy, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisi ve güzelliğiyle müzikseverleri mest etti.


TATLISES'E SESLENDİ
Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in sahnesine konuk olan o minik kız Cansu Esin, aradan geçen yılların ardından yeni şarkısı "Göçebe'nin tanıtımını yaptı. Tanıtımda Esin'e İbrahim Tatlıses ile olan anısı sorulunca, "Benim ilk sahne deneyimim ve alkışım o sahnede olmuştu. Bu sebeple unutamayacağım... Yıllar sonra kendisini tekrar sahnesinde ziyaret edip yaptığım şarkı Göçebe'yi okumak isterim" dedi.




'SAÇLARIMI BOYATMAM'
Bodrum sezonunu kapattıktan sonra İstanbul'daki sahnelerine geri dönen Fedon, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. "Benim deniz sezonum kapanmaz, denize girmeye devam edeceğim" diyen Fedon, son olarak muhabirlerin, "Saçlarınızı boyatıyor musunuz?" sorusuna, "Yaş olmuş 80... Kara Fatma gibi olurum. Bazı sanatçılar boyatıyor hepsine saygım var ama benden bu kadar" dedi.




SON MODEL ELEŞTİRİ!
Simge Ünal, önceki gün Ataşehir'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Mankenlik bitmiş" açıklamasıyla gündeme gelen Ünal, bu konudaki görüşlerini paylaştı. Ünlü model, "O açıklamadan sonra bazı tanıdık mankenler 'hayır bitmedi' şeklinde bana cevap vermişti. Komik bütçelere giderseniz bitmez tabii ama sektör 10 yıl önceki gibi değil. Düşük ücretleri kabul eden çok manken var" diyerek sektörü eleştirdi.



SERGİ GEZDİ
Nusret Gökçe, önceki gün Ataşehir'deydi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Gökçe, kendisini fark eden hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Gökçe, bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni de gezmeyi ihmal etmedi.


'BAĞIRMAK İYİ GELİYORDU'
Irmak Arıcı, "İstanbul Ekonomi Zirvesi" kapsamında düzenlenen organizasyonda İstanbul'da bir otelde sahneye çıktı. Serdar Ortaç'ın proje albümünde "Ben Adam Olmam" isimli şarkıyı seslendiren sanatçı, açıklamalarda bulundu. Ortaç'ın bu şarkısını çocukluk yıllarından beri seslendirdiğini açıklayan Arıcı, "Küçükken bu şarkıyı evde bağıra bağıra söylerdim. Komşulardan yüksek ses sebebiyle şikayet gelirdi" dedi.


DENGELER ALT ÜST OLUYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazan"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

BEKLENMEDİK EVLİLİK TEKLİFİ
ATV'nin yeni dizisi 'Altın Kafes''in önceki akşam ekrana gelen bölümünde, aşk ve entrika dolu sahneler çok beğenildi. İkinci bölümde şunlar yaşandı; Zeynep ve Onur'un ilişkisini babannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti. Onur'un yardımına Zümrüt Hanım yetişti. Zeynep'lere tüm aile giden Onur herkesin önünde Zeynep'e 'Benimle evlenir misin?' diye sorarak şok etti.



TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ!
İranlı ünlü yönetmen Ardeshir Rezaei ile önceki gün İstinye'deydi. Ünlü yönetmen, İran'dan büyük bir ekiple Türkiye'ye geldiğini ve ülkemizde büyük bir film projesi olduğunu söyledi. Rezaei, "Ben yıllardır Türk sinemasını büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Açıkçası ben; henüz keşfedilmemiş birçok insanın olduğuna da değinmek ve herkesin çok seveceği güzel projeler hazırlamak istiyorum" dedi.




ZEFBEY'İN 'AKLI KALDI'...
Zefbey'in, 'Aklım Kaldı' isimli yeni şarkısı sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında yerini aldı. Aslen Samsun'lu ancak İzmir'de sokak şarkıcılığı yapan 22 yaşındaki Zefbey, şarkılarına güvendiğini ve zirveye çıkacağını belirterek iddialı konuştu. Asıl adı Zafer Eroğlu olduğunu belirten Zefbey, 'Aklım Kaldı'dan önce 'Yaş Yastıklar Şahit yıllar' isimli şarkıda Hazal ile düet yapmıştı.

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