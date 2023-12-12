Eşsiz sahne! Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, sahnesi dinleyicilerden tam not aldı

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu'da sahne aldı. Bahadır, "Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor" diyerek 'Değer mi', 'Şinanay', 'Günahın Boynuma' ve 'Gülmek için Yaratılmış' gibi sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. "Muhteşem bir ses, muhteşem bir kadın, 10 parmağında 10 marifet, o bir Gökçe Bahadır" diyen Emir Ersoy, eşini sahneden alkışlarla uğurladı.
NİLÜFER FIRTINASI
Nilüfer geçtiğimiz akşam Bostancı'da sevenleriyle buluştu. 70'lerden günümüze en sevilen şarkılarını söyleyen Nilüfer'e binlerce hayranı eşlik etti. Sık sık izleyicilerle şakalaşan ve sohbet eden Nilüfer, birbirinden renkli ve duygusal dakikaların yaşandığı bir konsere de imza attı.
NOSTALJİ GECESİ
Türk Sanat Müziğinin kraliçesi Muazzez Ersoy önceki gün Şişli'de bir mekanda sahne aldı. Ünlü sanatçı "Kahverengi Gözlerin", "Kader Diyemezsin", "Bir Fincan Kahve Olsan" parçalarıyla eğlenceyi ikiye katladı. Renkli repertuarıyla coşkuyu doruklara çıkaran Ersoy, hareketli sahne şovu ve bitmek bilmeyen enerjisi ve güzelliğiyle müzikseverleri mest etti.