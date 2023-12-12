Eşsiz sahne! Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, sahnesi dinleyicilerden tam not aldı



DENGELER ALT ÜST OLUYOR!

"Ben Bu Cihana Sığmazan"ın yeni bölüm konusu şöyle; Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler. Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.



Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir. Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir. Cezayir plansız bir şekilde Erman'ın karşısına çıkmaması için Gardaşov'u uyarır. Ama Gardaşov onu dinlemeyecek ve ortalığın birden karışmasına sebep olacaktır.

BEKLENMEDİK EVLİLİK TEKLİFİ

ATV'nin yeni dizisi 'Altın Kafes''in önceki akşam ekrana gelen bölümünde, aşk ve entrika dolu sahneler çok beğenildi. İkinci bölümde şunlar yaşandı; Zeynep ve Onur'un ilişkisini babannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti. Onur'un yardımına Zümrüt Hanım yetişti. Zeynep'lere tüm aile giden Onur herkesin önünde Zeynep'e 'Benimle evlenir misin?' diye sorarak şok etti.





TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ!

İranlı ünlü yönetmen Ardeshir Rezaei ile önceki gün İstinye'deydi. Ünlü yönetmen, İran'dan büyük bir ekiple Türkiye'ye geldiğini ve ülkemizde büyük bir film projesi olduğunu söyledi. Rezaei, "Ben yıllardır Türk sinemasını büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Açıkçası ben; henüz keşfedilmemiş birçok insanın olduğuna da değinmek ve herkesin çok seveceği güzel projeler hazırlamak istiyorum" dedi.







ZEFBEY'İN 'AKLI KALDI'...

Zefbey'in, 'Aklım Kaldı' isimli yeni şarkısı sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında yerini aldı. Aslen Samsun'lu ancak İzmir'de sokak şarkıcılığı yapan 22 yaşındaki Zefbey, şarkılarına güvendiğini ve zirveye çıkacağını belirterek iddialı konuştu. Asıl adı Zafer Eroğlu olduğunu belirten Zefbey, 'Aklım Kaldı'dan önce 'Yaş Yastıklar Şahit yıllar' isimli şarkıda Hazal ile düet yapmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN