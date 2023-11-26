Oyuncu Melis Sezen, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Atilla Bingöl'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İşi gereği Miami'de olan Bingöl, iki günlüğüne İstanbul'a geldiği sırada sürpriz doğum günü ile şaşkınlık yaşadı. İkili hem doğum günü hem de ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Çifti gecede, Ferruh Taşdemir ve eşi Eftelya Taşdemir ile oyuncu Serkan Şengül yalnız bırakmadı.

HER ŞEY AŞKTAN...

Fasıl eşliğinde geçen doğum gününde Melis Sezen, sevgilisi için yaptırdığı pastanın üzerine, "Senden bir tane daha yok" diye not yazdırdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek Bingöl'ün sahibi olduğu mekana geçti.