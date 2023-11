HER ŞEY AŞKTAN...

Fasıl eşliğinde geçen doğum gününde Melis Sezen, sevgilisi için yaptırdığı pastanın üzerine, "Senden bir tane daha yok" diye not yazdırdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek Bingöl'ün sahibi olduğu mekana geçti.