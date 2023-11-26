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Melis Sezen'den sevgilisi Atilla Bingöl’e sürpriz doğum günü kutlaması! Aşkını pastaya yazdırdı

Melis Sezen, Amerika’dan iki günlüğüne gelen sevgilisi Atilla Bingöl’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sezen, pastanın üzerine “Senden bir tane daha yok” yazarak aşkını gözler önüne serdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:01
Melis Sezen’den sevgilisi Atilla Bingöl’e sürpriz doğum günü kutlaması! Aşkını pastaya yazdırdı

Oyuncu Melis Sezen, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi iş insanı Atilla Bingöl'e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. İşi gereği Miami'de olan Bingöl, iki günlüğüne İstanbul'a geldiği sırada sürpriz doğum günü ile şaşkınlık yaşadı. İkili hem doğum günü hem de ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Çifti gecede, Ferruh Taşdemir ve eşi Eftelya Taşdemir ile oyuncu Serkan Şengül yalnız bırakmadı.

HER ŞEY AŞKTAN...
Fasıl eşliğinde geçen doğum gününde Melis Sezen, sevgilisi için yaptırdığı pastanın üzerine, "Senden bir tane daha yok" diye not yazdırdı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan sevgililer, "Her şey yolunda... İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek Bingöl'ün sahibi olduğu mekana geçti.

Evlilik dedikoduları da çıkan ikili, bu konu hakkında ise konuşmak istemedi.


Güzelliğiyle göz dolduran Sezen, Bingöl ile doludizgin bir aşk yaşıyor.

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