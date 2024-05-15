Son dakika: Başakşehir’de ekipleri alarma geçiren olay! Metro durağı çıkışında el yapımı bomba!

Başakşehir 'de metro durağı nın çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.