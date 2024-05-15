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Son dakika: Başakşehir'de ekipleri alarma geçiren olay! Metro durağı çıkışında el yapımı bomba!

Son dakika haberleri... Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 15:56 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:25
Son dakika: Başakşehir’de ekipleri alarma geçiren olay! Metro durağı çıkışında el yapımı bomba!

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Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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