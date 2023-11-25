Seda gençleşmek için sınır tanımıyor! Seda Sayan yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi

Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Seda Sayan, son olarak daha genç görünmek için sünnet derisinden elde edilen bir sıvıyı yüzüne enjekte ettirerek herkesi şaşırttı.
Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Seda Sayan, son olarak daha genç görünmek için sünnet derisinden elde edilen bir sıvıyı yüzüne enjekte ettirerek herkesi şaşırttı.
Yaptırdığı işlemleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini söyledi.
Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi. Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim, işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.