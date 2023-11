Sibel Can’a bol sürprizli gece! Ünlü şarkıcı alkışlara doyamadı

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gece İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Sahne aldığı her mekanda dinleyicileri kadar, personel tarafından da çok sevilen ve kurduğu iletişim ile onların da kıymetlisi olan Sibel Can, provasını yaptıktan sonra kahvesini içmek için masaya geçti.