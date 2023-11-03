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Kostüm şov! Türk ve yabancı ünlüler Cadılar Bayramı'nda ilginç kıyafetlerini sergiledi!

Her yıl birbirinden ilginç görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı bu yıl da geleneği bozmadı. Dünya çapında ve Türkiye’de birçok parti düzenlendi. Türk ve yabancı ünlüler giydikleri ilginç kostümleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Kostüm şov! Türk ve yabancı ünlüler Cadılar Bayramı’nda ilginç kıyafetlerini sergiledi!

Cadılar Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlüler, birbirinden ilginç kostümleri ve temalarıyla poz verdi. Eğlenceli görünümlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Dünyayı kasıp kavuran Cadılar Bayramı (Hallowen) akımına Türk ünlüler de dahil oldu. Ünlü isimler her yıl olduğu gibi bu yıl da, birbirinden ilginç kostümleriyle çektirdikleri pozlarını paylaştı.




ÇITAYI YÜKSELTTİ!
Ünlü model Heidi Klum, Cadılar Bayramı için verdiği partide giydiği kostümle yine çıtayı yükseltti. Her sene Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yapan Klum, bu sene tavus kuşuna büründü.



50 yaşındaki model, sadece kostümüyle değil Cirque Du Soleil dansçılarının da eşlik ettiği şovuyla dikkat çekti. Klum'ın eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak modelin yanında yer aldı.

BAŞ CADI!
Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim olan Heidi Klum saatler süren plastik makyaj ve gerçekçi kostümlerle maymun ve solucan gibi canlıların yanı sıra ünlü animasyon karakterlerine bürünmüştü.



Fahriye Evcen de sosyal medyasından kukuletalı paylaşım yaptı.


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