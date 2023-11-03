Kostüm şov! Türk ve yabancı ünlüler Cadılar Bayramı’nda ilginç kıyafetlerini sergiledi!





50 yaşındaki model, sadece kostümüyle değil Cirque Du Soleil dansçılarının da eşlik ettiği şovuyla dikkat çekti. Klum'ın eşi Tom Kaulitz de tavus kuşu yumurtası olarak modelin yanında yer aldı.



BAŞ CADI!

Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim olan Heidi Klum saatler süren plastik makyaj ve gerçekçi kostümlerle maymun ve solucan gibi canlıların yanı sıra ünlü animasyon karakterlerine bürünmüştü.