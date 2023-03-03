ATV'nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ gizemli hikayesi ile dikkat çekiyor

Dizide Merih Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural'ın hayat verdiği Biçer Ailesi, büyük çocuklarının bir suikaste kurban gitmesinin ardından intikam yemini eder. Dışarıdan sıradan bir aile gibi gözükse de oldukça gizemli olan Biçer Ailesi intikam planını harekete geçirmek için ilk olarak yeni evlerine taşınır ve olaylar gelişmeye başlar.
MUHTEŞEM KADRO
Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.