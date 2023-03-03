ATV'nin yeni dizisi ‘Başım Belada’ gizemli hikayesi ile dikkat çekiyor

Dizide Merih Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural'ın hayat verdiği Biçer Ailesi, büyük çocuklarının bir suikaste kurban gitmesinin ardından intikam yemini eder. Dışarıdan sıradan bir aile gibi gözükse de oldukça gizemli olan Biçer Ailesi intikam planını harekete geçirmek için ilk olarak yeni evlerine taşınır ve olaylar gelişmeye başlar.