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    Taha Duymaz'ın bir ay önceki sözleri, “Sanki olacakları hissetmiş” dedirtti

    Köy evinde çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, Hatay’da enkaz altında kaldı. 19 yaşındaki fenomen, sadece iki ay önce şöyle demişti: “Belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Az yaşayacağımı düşünüyorum. Hepimizin ömrü kelebek gibi,. O yüzden bırakın kim nasıl mutluysa öyle yaşasın.”

    Hepimizin ömrü kelebek gibi

    Kısıtlı imkanlarında köy evinde çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından enkaz altında kaldı. Deprem gecesinde Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan halasının evinde kalan 19 yaşındaki fenomenin bundan iki ay önceki sözleri, sanki olacakları hissettiğinin göstergesiydi...



    "Ben geleceği görmüyorum; bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım! Ben az yaşayacağımı düşünüyorum; o yüzden geleceğe dair planlar kurmuyorum. Sosyal medyadaki şöhretinin ardından da estetik yaptırdığı için acımasızca eleştiriler alan Taha, kendisini hayli üzen yorumlar karşısında da şunları söylemişti:



    'BİR GÜN ÖLÜP GİDECEĞİM...'
    "Hayat benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim... Belki 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Kimse karışsın istemiyorum. İnsanların hayatına bu kadar karışmaktan vazgeçsinler. İsteyen istediğini yaptırsın. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor."



        ELEŞTİRİNİZE DEĞDİ Mİ!
        Taha, estetik olduğu için kendisine yapılan acımasız eleştiriler için de "Sosyal medyada 'Samimiyetin gitti' şeklinde yorumlar yapılıyor. Estetik yaptırmak ile samimiyetin hiçbir alakası yok. Karakter meselesi, insanın karakteri değişmesin" demişti.

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