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3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! "Bağırsakları...."

Mutfakta her öğünde ihtiyaç duyulan domates aslında sandığınız kadar masum değil. Canan Karatay bu tehlikeyle ilgili detayları tek tek açıkladı. Domatesi fazla tüketmek vücudumuza yarardan çok zarar veriyor. İşte Karatay'dan domates uyarısı...

takvim.com.tr
05.05.2023 14:04 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:04
3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! Bağırsakları....

Canan Karatay'dan domates uyarısı! Uzman isim özellikle şeker hastalığına sahip kişilerin domates tüketmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! Bağırsakları....

Domates tüketildiğinde karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine neden olabiliyor.

3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! Bağırsakları....

Canan Karatay domates hakkında şunları söyledi:

"Domates meyvedir, ama biz sebze olarak ayırmışız. Çok fazla tüketildiğinde özellikle haziran ve temmuz ayında hastaların şekerleri yükseliyor."

3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! Bağırsakları....

"Sindirim süreleri birbirinden farklı olan ikili mide ve bağırsakların yıpranmasına nedenoluyor. Eylül ayında doğal domates bulup kış için domatesinizi hazırlayın."

3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! Bağırsakları....

CANAN KARATAY'IN KAHVALTI TABAĞI

Canan Karatay kendi tabağındaki besinleri açıklayarak gündemde yankı uyandırdı. İşte Canan Karatay'ın tabağı ve önerileri şu şekilde;

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