3 öğün sofrada olan o besin için uyarı! Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! "Bağırsakları...."
Mutfakta her öğünde ihtiyaç duyulan domates aslında sandığınız kadar masum değil. Canan Karatay bu tehlikeyle ilgili detayları tek tek açıkladı. Domatesi fazla tüketmek vücudumuza yarardan çok zarar veriyor. İşte Karatay'dan domates uyarısı...
05.05.2023 14:04 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:04
Canan Karatay'dan domates uyarısı! Uzman isim özellikle şeker hastalığına sahip kişilerin domates tüketmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
CANAN KARATAY'IN KAHVALTI TABAĞI
Canan Karatay kendi tabağındaki besinleri açıklayarak gündemde yankı uyandırdı. İşte Canan Karatay'ın tabağı ve önerileri şu şekilde;