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Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL'ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

Alışveriş sitelerindeki fiyatlara göre bir altın madeni üzerinde oturuyor olabilirsiniz. Hemen eski telefonlarınızı çıkarın! İşte akıllara durgunluk verecek o fiyatlar...

takvim.com.tr
22.10.2022 22:26 - Son Güncelleme: 22.10.2022 22:26
Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL’ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

Evinizde kıyıda köşede bir servet unutmuş olabilirsiniz. İşte yüksek fiyatlara satılan eski cep telefonları

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Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL’ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL’ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

Eski cihazları bu kadar yüksek fiyatlara satmak pek olası olmasada eski telefonlardan da iyi bir kar elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları...

Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL’ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)

Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL’ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....

HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)

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