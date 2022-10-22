Evinizde bu telefonlardan biri varsa ZENGİN OLDUNUZ! Bir tanesi 39 bin TL'ye satılıyor! Hemen eski telefonlarınızı çıkarın....
Alışveriş sitelerindeki fiyatlara göre bir altın madeni üzerinde oturuyor olabilirsiniz. Hemen eski telefonlarınızı çıkarın! İşte akıllara durgunluk verecek o fiyatlar...
22.10.2022 22:26 - Son Güncelleme: 22.10.2022 22:26
Eski cihazları bu kadar yüksek fiyatlara satmak pek olası olmasada eski telefonlardan da iyi bir kar elde etmek mümkün. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları...