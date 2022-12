İlkay Gündoğan’ın hamile eşi Sara Gündoğan, dolma ve künefe aşerince soluğu Türk restoranında aldı | Saklambaç haberleri

İngiltere takımlarından Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın hamile eşi Sara Gündoğan, Türk yemeklerinden vazgeçemiyor. Fas asıllı İtalyan yenge, önceki gün de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine aşerdi. Şu sıralar Dubai'de bulunan yenge Türk yemeklerini aşerince soluğu Türk restoranında aldı. Dolma, salata ve yoğurtlu semizotu yiyen Sara, tatlı olarak da künefeyi tercih etti. Öte yandan evlendikten sonra Gündoğan soyadını kullanan ünlü model, balayı için geldiği Kapadokya ve Bodrum'da yediği Türk lezzetlerine hayranlığını sık sık dile getiriyordu.



'KARA

MELEK'

SADECE 53 gün evli kaldığı müzisyen Mert Aydın'dan geçtiğimiz hafta boşanan oyuncu Merve Boluğur, önceki gün İstinye'deydi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde siyahlar içerisinde görüntülenen güzel oyuncu, çekilen fotoğraflarına bakmak istedi. Fotoğrafları beğenen ve muhabirlere teşekkür eden Boluğur "Kara Melek iş başında" diyerek kendi haber başlığını attı.



KIZIM

SAĞ OLSUN

"BEN Bu Cihana Sığmazam"ın güzel oyuncusu Pelin Akil geçtiğimiz günlerde zatürreye yakalanmıştı. Anıl Altan ile mutlu bir evliliği ve bu evlilikten iki kızı olan güzel oyuncu hastalanınca kızları annelerine yardımcı oldu. Akil, kızının nefes almasına yardımcı olduğu kareyi sosyal medyadan yayınladı.



KURAL

'BOZ'MADI

ŞARKICI Murat Dalkılıç, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte mekandan ayrılan Dalkılıç, arkadaşlarının da içerisinde olduğu arabaya sıkış sıkış bindi. Oyuncu aşkıyla birlikte görüntü vermemek için her zamanki gibi aracı mekanın kapısına sıfır yanaştırtan Dalkılıç, ehliyetini kaptırdığına dair yöneltilen sorulara da yanıt vermedi.

Doğan SAVAŞ



BU TARZ ECE

ÜNLÜ stil danışmanı ve oyuncu Ece Sükan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir AVM içerisinde bulunan eczaneden alışveriş yapan Sükan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken her zamanki gibi dünyaca ünlü markalardan oluşturduğu kombiniyle tarzını konuşturdu.

Doğan SAVAŞ



KANKİ POZU

OYUNCU Asuman Dabak ve şarkıcı Cenk Eren, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Sıkı dostluklarıyla bilinen ikiliden Dabak, "Projelerim son sürat devam ediyor" derken, ünlü sanatçı soruları yanıtsız bıraktı.

Doğan SAVAŞ



ÖLÜMDEN

DÖNDÜ

ŞARKICI Ebru Keskin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Geçtiğimiz günlerdeki klip çekiminde zor anlar yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Resmen ölümden döndüm. Soğuk suyun etkisiyle hipotermi şokunu yaşadım. Bir süre klip çekimine ara verdik ama sonra devam ettik" dedi.



ÇEKİM

MOLASI

OYUNCU Kaan Taşaner, önceki akşam sevgilisi Seray Dura ile Etiler'deydi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çiftten Taşaner, ''Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün tatil günümüzdü. Biz de Seray ile alışverişe çıktık'' dedi. İki sevgili, mağazaları tek tek dolaşarak alışveriş yaptı.

Doğan SAVAŞ



'DOĞA'L BABA

ATV'NİN fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalioğlu, Etiler'de görüntülendi. Konya'da hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri hatırlatılan başarılı oyuncu, "Biz ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan?" diyerek serzenişte bulundu. Köyde doğup büyüdüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Kızlarınızın sizin büyüdüğünüz gibi büyümesini istemez misiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: 'LALİN, BİBER TOPLUYOR'

"İsterim tabii. O yüzden de küçük bir yere domatesi, biberi ekip Lalin oradan koparsın diye uğraşıyorum. Köye sık götürmeye çalışıyorum ki, doğayı ve hayvanları tanıyıp iç içe büyüsün." (Aydın HAMZA)



YANLIŞ

ARABA!

DEFNE Samyeli, önceki gece Armutlu'daki bir mekan çıkışında görüntülendi. Samyeli, çıkışta arkadaşının arabası ile kendi arabası benzer olunca yanlışlıkla arkadaşının arabasına bindi. Defne Samyeli, durumu fark edince kahkaha atarak, "Karıştırdık sanırım arabaları. Neyse aynı gibi zaten" dedi.

Doğan SAVAŞ



TEK TAŞ ÇIKTI

TALHA,

"Bebeğim", "Sultanım" ve "Vefası Eksik Yarim" adlı cover çalışmalarının ardından "Tek Taş" adlı yeni single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği başarılı müzisyen Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan şarkı, tüm dijital platformlarda yayında.



TÜRKİYE'NİN

KANALI

ZİRVEDE

atv, 30 Kasım Çarşamba günü yine farkını konuşturdu. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %8,13 izlenme oranı ve %20,28 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,85 izlenme oranı ve %18,64 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken AB'de %5,57 izlenme oranı ve %15,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Özeti de yine Tüm Kişiler kategorisinde %5,35 izlenme oranı ve %12,93 izlenme payı alarak beşinci oldu.



GECE-GÜNDÜZ

RAKİPSİZ

Kantar Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da" 30 Kasım Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %27,24 izlenme payı alarak ikinci sırada yer aldı. atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,38 izlenme oranı ve %17,07 izlenme payı alarak üçüncü sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise Tüm Kişiler kategorisinde %5,09 izlenme oranı ve %35,39 izlenme payı alarak altıncı sırada yer aldı.



SEVGİLİYE

MESAJ VAR!

BESTEMSU Özdemir'den sevgilisine mesaj var... Önceki akşam Arnavutköy'de gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, yedi aydır süren ilişkisi hakkında itirafta bulundu. İş insanı Serkan Mehmet Durdu aşkında her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Bestemsu Özdemir, konu evliliğe gelince ise "Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" dedi.

Doğan SAVAŞ



İDDİALI LİDA

GENÇ şarkıcı Lida, son şarkısı "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" ile tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Daha önce katıldığı birçok müzik yarışmasıyla çok sevilen Lida, yeni şarkısıyla da oldukça iddialı olduğunu söylüyor.