Gonca Derin'den Uğur Akkuş'a şok iddialar: Ya beni ya Ebru’yu ya da çocuklarımı öldürecek!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor! 2017'de henüz iki çocuğunun annesi Gonca Derin ile evliyken Şallı ile aşk yaşamaya başlayan Akkuş, bu şöhretli aşk sayesinde tanındı. Uğur Akkuş'un geçtiğimiz ay Ebru Şallı'yı darp ettiği de iddia edilmişti. Emirgan'daki darp olayını görgü tanıklarına rağmen yalanlayan Şallı ve Akkuş, ardından 11 milyon TL'lik araçlarıyla mutluluk şovu yaptı. Bundan bir gün sonra da Gonca Derin, eski eşinin çocukları için ödemesi gereken aylık 7 bin TL'lik nafakayı ödemediğini iddia etti. Bu gelişmelerin üzerine adı 'skandal adam'a çıkan Akkuş, önceki akşam yine bir olaya karıştı.



'BENİ DE YERDE SÜRÜKLEDİ'

Her şey Gonca Derin'in kızı ve oğlunu görüş günü olmamasına rağmen babalarının Şişli'deki rezidansına götürmesiyle başladı. Çocukların yanında bulunan Gonca Hanım'ın yeğeni Ceylin, skandalın başlangıcını şöyle anlattı: "Babası hiç bir şey demeden, Aden Su'yu kollarından sıkarak, zorla arabaya götürdü. Sanki bir insan değilmiş, kızı değilmiş gibi... Sürükleyerek asansöre götürdü. Beni de yere itti; yerde sürüklendim." Bu olaydan bir süre sonra minik Aden, kardeşinin cep telefonundan annesini arayıp ağlayarak 'Beni kurtar' dedi.



'ŞU AN HÜKÜMLÜ'

Bunun üzerine Gonca Derin, olay yerine gelen ekiplerle Uğur Akkuş'a ulaşmaya çalıştı. Ancak iş insanı, sırra kadem basmıştı. Tüm gece çocuklarının izini süren Gonca Derin, basın mensuplarına ise şu şok açıklamaları yaptı: "Benim her yerim zaten kırık. Şu an Uğur aslında bir hükümlü. Cezaevinden izinli çıktı. Bu yaptığı hareketle kendi kafasını sıkıyor. Bana yapılan şiddet çocuklarıma yapılmayacak. Hükümlü bir insana velayet verilmez. Çocuklarımı ben iyi niyetle ne zaman isterse kendisiyle görüştürdüm. Ama bu adam ruh hastası. Bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu ya çocuklarımı ya da beni öldürecek."