Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında akılalmaz iddia! Eski eşi Gonca Derin “Kızım zorla sürüklenerek kaçırıldı” deyip Müge Anlı’yı işaret etti: “Yarın oraya çıkarım”
Şimdilerde Ebru Şallı'yla evli olan Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşanan Gonca Derin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla kan dondurdu. İki çocuk annesi Derin, kızının babaları Uğur Akkuş tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Kızı ile telefon görüşmesini de yayınlayan Gonca Derin'in paylaşımında Aden'in gözyaşları içinde annesinden yardım istediği görüldü. Derin kızına ulaşmazsa sabah Müge Anlı'nın programına çıkacağını söylerken Uğur Akkuş'un bu sırada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İşte detaylar...
17.11.2022 00:30 - Son Güncelleme: 17.11.2022 00:57
Eski manken Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görgü tanığının iddialarına rağmen yaşananları yalanlayan Şallı, önceki gün eşiyle objektiflere yansıyarak mutluluk pozları vermişti.
Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" demişti.
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den kan donduran paylaşım | VİDEO
Bu olayların ardından Uğur Akkuş'un eski eşi ve iki çocuğunun annesi Gonca Derin ortaya çıkmış ve dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.