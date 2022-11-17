Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş hakkında akılalmaz iddia! Eski eşi Gonca Derin “Kızım zorla sürüklenerek kaçırıldı” deyip Müge Anlı’yı işaret etti: “Yarın oraya çıkarım”

Derin, daha önce de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği Akkuş için şöyle demişti: "Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydır ise aylık 7 bin TL olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor."