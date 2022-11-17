Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kızını yerlerde sürükledi! Eski eş Gonca Derin: "Kızım aradı 'anne altıma yaptım, çok korktum beni kurtarın..."
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kızını yerlerde sürükledi! Eski eş Gonca Derin sessizliğini bozdu sözleriyle kan dondurdu. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin Instagram hesabından 'çocuklarının kaçırıldığını' iddia ederek yardım istemişti. Takvim.com.tr'den Doğan Savaş olay yerinden görüntü aldı. Anne Gonca Derin ve yeğeni Ceylin anlattıklarıyla kan dondurdu.
17.11.2022 14:52 - Son Güncelleme: 17.11.2022 14:52
"ANNE ALTIMA YAPTIM, ÇOK KORKTUM..."
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kızını yerlerde sürükledi! Eski eş Gonca Derin'in iddiaları kan dondurdu.
Şimdilerde Ebru Şallı'yla evli olan Uğur Akkuş ile 2018 yılında boşanan Gonca Derin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla kan dondurdu. İki çocuk annesi Derin, kızının babaları Uğur Akkuş tarafından kaçırıldığını öne sürdü.
"Aden Su kuzenim oluyor, biz birlikte babasına geldik. Aden kesinlikle babasıyla görüşmek istemiyor ama annesi 'Baban o senin görüş dedi' Aden, 'kesinlikle hayır, olmaz' dedi. Annesi de ' O zaman Ceylin kuzeninle git daha rahat edersin' dedi. O zaman 'Tamam' dedi. Biz ikimiz geldik buraya yukarı çıkacaktık."