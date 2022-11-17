Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş kızını yerlerde sürükledi! Eski eş Gonca Derin: "Kızım aradı 'anne altıma yaptım, çok korktum beni kurtarın..."

"Aden Su kuzenim oluyor, biz birlikte babasına geldik. Aden kesinlikle babasıyla görüşmek istemiyor ama annesi 'Baban o senin görüş dedi' Aden, 'kesinlikle hayır, olmaz' dedi. Annesi de ' O zaman Ceylin kuzeninle git daha rahat edersin' dedi. O zaman 'Tamam' dedi. Biz ikimiz geldik buraya yukarı çıkacaktık."