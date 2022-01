Aleyna Tilki önce isyan etti daha sonra hayranlara sürpriz haberi verdi! Annesiyle...

SİBEL KLASİĞİ

Ünlüsanatçı Sibel Can, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Can, modacı Amor Gariboviç'in tasarımı olan bir elbise ile konsere çıktı. Ünlü sanatçı özel dokuma payetten hazırlanan elbisesi ile adeta ışıl ışıl parladı.