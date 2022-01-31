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    Aleyna Tilki önce isyan etti daha sonra hayranlara sürpriz haberi verdi! Annesiyle...

    Şarkıcı Aleyna Tilki, evine girmeye çalışan kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sevenlerine ise müjde verdi. Annesi Hava Öztel ile birlikte düet yapacağını söyledi... İşte sizler için derlediğimiz 31 Ocak Saklambaç haberleri...

    Anneyle düet

    Saplantılı hayranı yüzünden evini taşımak zorunda kalan Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Genç popçu, evine girmeye çalışan takıntılı hayranının yurt dışına çıkma yasağı ve ikametgahına 500 metreden fazla yaklaşmama şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



    'KORUMAYLA UYUYAMAM'
    Aleyna, sosyal medyada "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var" paylaşımı yaptı. Sahneden, "Bütün kadınlara sahip çıkılsın" diye seslenen Tilki, bir de müjde verdi. Genç popçu, Anneler Günü için sürpriz hazırladığını söyledi. Aleyna annesi Havva Öztel ile birlikte Anneler Günü için düet yapacağını söyledi.



    DANS ŞOV
    Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'ta harika bir geceye imza attı. Özlem Kaya imzalı bacak ve göbek dekolteli gri elbise ile sevenlerini karşıladı. Ünlü sanatçı, güzelliği ve renkli dans şovlarıyla misafirlerini büyüledi.



        SİBEL KLASİĞİ
        Ünlüsanatçı Sibel Can, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Can, modacı Amor Gariboviç'in tasarımı olan bir elbise ile konsere çıktı. Ünlü sanatçı özel dokuma payetten hazırlanan elbisesi ile adeta ışıl ışıl parladı.



        TÖREYE GELİN
        Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Her şey usülüne uygun olacak. Ailelerimiz öyle istiyor" dedi Öykü Gürman, önceki gün Rize'de sahne aldı. Güzel şarkıcıya, sevgilisi Fatih İçmeli de eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde Paris'te evlilik teklifi alan Gürman, "Çok özeldi. Çok doğaldı. Sürpriz oldu bana. Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum. Ailelerimiz de böyle arzu ediyor" dedi. Ünlü şarkıcı, Rize'li sevenlerine muhteşem bir müzik şöleni yaşattı.



        2 GÜNDE 2 ÖDÜL
        Pop müziğin güçlü sesi Tuğba Ünal, 'İzler Durur' şarkısıyla 2 ödül birden aldı. Gaziantep'te 'Yılın Yıldızı Parlayan Pop Sanatçısı' seçilen Ünal, İstanbul'da da Siyah İnci Ödülleri'nde 19'uncu ödülünü kucakladı. Beyaz kıyafetiyle törene katılan Ünal, güzelliğiyle göz kamaştırdı.



            HAMARAT DAMAT!
            Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı sevgilisi mutfakta hamarat çıktı. Önceki gün meze deneyen Thor Saevarsson, patlıcan salatası ve atom yaptı. Güzel oyuncuya, "Damat yakında börek açar" esprileri yağdı. Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz'e köprüde evlilik teklifi ederek şaşırtan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, Türk lezzetlerine iyice alıştı. Sık sık mutfakta yemeklerimizi deneyen Thor, çıtayı yükseltti. Önceki gün mutfağa giren İzlandalı yönetmen kendisine atom yaptı. Bu anları Instagram'da paylaşan Dilan Çiçek Deniz, "Thor kendi mezesini yaptı. Patlıcan Salatası+Atom= Thor" notuyla müstakbel eşinin hamaratlığını gözler önüne serdi. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncuya, "Damat hamarat çıktı", "Thor yakında börek, baklava açmaya başlar" esprileri yapıldı.



            ŞEYMA UYUMU
            Bir süredir Miami'de bulunan Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte AVM turuna çıktı. "Türkiye'ye gelmişken alışverişe çıkalım istedik" açıklaması yapan Subaşı'nın ceketi ile bir örnek olan çantası dikkatlerden kaçmadı.



            HEYECAN DORUKTA
            Büşra Pekin, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Dilber Ay'ı canlandırdığı filmin galası için alışveriş turuna çıktı. Oyuncu, "Umarım beğenilen bir film olur. Çünkü benim için çok özel bir proje oldu" diyerek heyecanını paylaştı.



                ŞAPKALI PELİN
                Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Şapkalı tarzıyla dikkat çeken Karahan, "Hem dijital, hem de televizyon için gelen teklifler var. Ancak şu an netleşen bir projem yok" açıklaması yaptı.



                EVDE ASLAN VAR!
                İbrahim Büyükak, geçtiğimiz akşam Etiler'de taksi beklerken görüntülendi. Oğlu Aslan ile sosyal medyada bolca fotoğraf paylaşan Büyükak, "Maşallah çok hareketli, evde bir oraya bir buraya gidip geliyor, tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                KARDEŞLER EMEL'E KAVUŞTU!
                Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 37. bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşler etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



                    NELER OLDU?
                    İlknur'un kız kardeşi ile konuşmasını duyan Emel kaçmayı başardı. Aramalar sonucu bulunan Emel, gerçekleri anlatınca Şengül yaptığının bedelini ağır ödedi. Evsiz kalan Şengül kapı kapı dolaşarak kalacak yer aradı. Suzan, kendini aklamayı başardı. Resul'e ihaleyi satanın eşi olduğunu video ile kanıtladı. Resul ise Suzan'ın kapısına gelerek özür diledi. Başını çarpıp hastaneye kaldırılan Şengül ise hafızasını kaybetti.



                    ARA BENİ HERA!
                    Güzelliği ile göz kamaştıran şarkıcı Hera, Kenan Doğulu'nun efsane şarkısı Ara Beni Lütfen'i dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait olan şarkının düzenlemeleri de başarılı sanatçı Hera'ya ait.



                    TÜRKİYE BAKIMI
                    Türkıye'ye saç ekimi ve estetik operasyon için gelen turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak dünyaca ünlü starlar Jude Law ve Mel Gibson'ın da Türkiye'ye saç ekimi için geldiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan saç ekim uzmanı Cuma Arık, "Yalnızca bu operasyonların hacmi 2 milyar doları buldu. Türkiye'nin sağlık meslek liseleriyle bu işi başlatmış olması bizi ciddi anlamda öne taşıdı. Dünya markası haline geldik" dedi.



                        SAHNEDE GENÇLİK ATEŞİ
                        Erol Evgin, önceki akşam Ankara ATO Congresium'da konser verdi. Soğuk havaya rağmen Başkentliler, konsere yoğun ilgi gösterdi. Evgin, şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyledi.

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                        Emekliye 2.200 TL
                        Haberler Saklambaç Aleyna Tilki önce isyan etti daha sonra hayranlara sürpriz haberi verdi! Annesiyle...
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