Aleyna Tilki önce isyan etti daha sonra hayranlara sürpriz haberi verdi! Annesiyle...





'KORUMAYLA UYUYAMAM'

Aleyna, sosyal medyada "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var" paylaşımı yaptı. Sahneden, "Bütün kadınlara sahip çıkılsın" diye seslenen Tilki, bir de müjde verdi. Genç popçu, Anneler Günü için sürpriz hazırladığını söyledi. Aleyna annesi Havva Öztel ile birlikte Anneler Günü için düet yapacağını söyledi.