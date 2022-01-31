Aleyna Tilki önce isyan etti daha sonra hayranlara sürpriz haberi verdi! Annesiyle...

Saplantılı hayranı yüzünden evini taşımak zorunda kalan Aleyna Tilki, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Genç popçu, evine girmeye çalışan takıntılı hayranının yurt dışına çıkma yasağı ve ikametgahına 500 metreden fazla yaklaşmama şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
'KORUMAYLA UYUYAMAM'
Aleyna, sosyal medyada "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bi hayatım var" paylaşımı yaptı. Sahneden, "Bütün kadınlara sahip çıkılsın" diye seslenen Tilki, bir de müjde verdi. Genç popçu, Anneler Günü için sürpriz hazırladığını söyledi. Aleyna annesi Havva Öztel ile birlikte Anneler Günü için düet yapacağını söyledi.
DANS ŞOV
Hülya Avşar, önceki akşam Maslak'ta harika bir geceye imza attı. Özlem Kaya imzalı bacak ve göbek dekolteli gri elbise ile sevenlerini karşıladı. Ünlü sanatçı, güzelliği ve renkli dans şovlarıyla misafirlerini büyüledi.