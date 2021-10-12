Kibariye hakkında şok iddia! Şöhretin kaymağını yemek isterken faka bastı!

Ünlü şarkıcı Kibariye hakkında şok iddia. Geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy'de bir kuaför dükkanına giden şarkıcı, kaynak saç yaptırdı. Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı. Ödemenin sonradan yapılacağını düşünen iş yeri sahipleri "Biz bu parayı ödemeyeceğiz" cevabıyla şoke oldu. Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, "Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Ona ayrıcalık yaptık" dedi.

SPONSORLUK TEKLİFİ!

Ünlü olduğu için parayı dert etmediklerini söyleyen Kıran, şöyle devam etti: "Onu görünce 'Dükkanımıza dünya starı geldi' diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak, gitti. Kaçacak hali yok sonradan ödeme yapar diye düşündük. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince parayı ödemeyeceklerini söyleyip, telefonu suratıma kapattı. Keşke böyle olmasaydı..."

İşletme sahibi Kiraz Kıran, "Biz Kibariye Hanım'ı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Nerden bilebilirdim böyle olacağını" dedi.

Ünlü şarkıcı, müşteri gibi gidip bakımını yaptırdı. İş para ödemeye gelince yan çizdi.