Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Her şeyi sineye çekti! , ’nın peşini bırakmıyor...

    , kendisine ihanet eden ’nın peşini bırakmıyor. Yakışıklı oyuncu önceki gün de spikerin fotoğraflarını beğenerek, “Pes” dedirtti. İhaneti sineye çeken Can Yaman’a “Reklam için ne hallere düştü?” yorumları yapıldı

    Uslanmıy'can'

    Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hayranı olan Can Yaman, kariyeri için gittiği İtalya'da karizmayı iyice çizdirdi. Oyuncunun bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu iddiaları güçlenmişti.



    İtalyan spikerin, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi. Ancak dergiye göre fotoğrafların çekildiği tarihte Leotta, Can Yaman'la birlikteydi.



    KARİZMA ÇİZİLDİ SEVENLERİ ÜZÜLDÜ
    İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Can Yaman'ın ise İtalyan güzelin fotoğraflarını sosyal medyada beğenmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. Diletta'ın fotoğraflarının altına "Ryan mı Can mı?" soruları yağarken Can Yaman'ın bu hamlesi, sevenlerini kızdırdı. Yaman'ın takipçileri, "Yapma canım, sana ihanet etti hala peşindesin", "Reklam için ihaneti sineye çekti", "Can'ın yaman çelişkisi" yorumları yaptı.



        'ESKİ' DEDİ YENİ ÇIKTI
        Diletta Leotta, Ryan Friedkin ile dudak dudağa çıkan fotoğrafları için eski demişti. Ancak dergiye göre bu pozlar Can Yaman'la sevgili olduğu sırada çekildi.



        RYAN MI CAN MI?
        İtalyan spikerin önceki gün paylaştığı bu pozuna binlerce yorum yağdı. Takipçileri, sunucuya "Ryan mı Can mı?" sorusunu sordu.

        Şöhretine şöhret katmak için İtalya'ya giden Can Yaman'ın uçakla evlilik teklifi yaptığı Leotta'nın fotoğraflarını beğenmeye devam etmesi "Bu tamamen reklam amaçlı" yorumu yaptırdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        18 milyon kişiye çifte bayram
        Haberler Saklambaç Her şeyi sineye çekti! Can Yaman, Diletta Leotta’nın peşini bırakmıyor...