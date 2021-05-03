Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hayranı olan Can Yaman, kariyeri için gittiği İtalya'da karizmayı iyice çizdirdi. Oyuncunun bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu iddiaları güçlenmişti.
İtalyan spikerin, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi. Ancak dergiye göre fotoğrafların çekildiği tarihte Leotta, Can Yaman'la birlikteydi.
KARİZMA ÇİZİLDİ SEVENLERİ ÜZÜLDÜ
İhanet iddiaları hakkında sessiz kalan Can Yaman'ın ise İtalyan güzelin fotoğraflarını sosyal medyada beğenmeye devam etmesi gözlerden kaçmadı. Diletta'ın fotoğraflarının altına "Ryan mı Can mı?" soruları yağarken Can Yaman'ın bu hamlesi, sevenlerini kızdırdı. Yaman'ın takipçileri, "Yapma canım, sana ihanet etti hala peşindesin", "Reklam için ihaneti sineye çekti", "Can'ın yaman çelişkisi" yorumları yaptı.