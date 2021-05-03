Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca hayranı olan Can Yaman, kariyeri için gittiği İtalya'da karizmayı iyice çizdirdi. Oyuncunun bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanmıştı. İtalyan basınının geniş bir şekilde yer verdiği olay sonrası Yaman- Leotta aşkının reklam ilişkisi olduğu iddiaları güçlenmişti.