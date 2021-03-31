Vaka sayısının uçuşa geçtiği İstanbul'dan endişe yaratan görüntüler

Son açıklanan koronavirüs tablosunda megakent İstanbul'daki yükseliş çok keskin oldu. Renk, kırmızının da ötesine geçti. Peki, sokakta nasıl bir tablo var? Vakaların adeta uçuşa geçtiği İstanbul'da vatandaşlar gereken özeni gösteriyor mu? Tedbirler sıkı tutuluyor mu? İşte bugün çekilen fotoğraflarla sokağın nabzı.

31.03.2021 16:02 - Son Güncelleme: 31.03.2021 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





