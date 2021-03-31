Vaka sayısının uçuşa geçtiği İstanbul'dan endişe yaratan görüntüler
Son açıklanan koronavirüs tablosunda megakent İstanbul'daki yükseliş çok keskin oldu. Renk, kırmızının da ötesine geçti. Peki, sokakta nasıl bir tablo var? Vakaların adeta uçuşa geçtiği İstanbul'da vatandaşlar gereken özeni gösteriyor mu? Tedbirler sıkı tutuluyor mu? İşte bugün çekilen fotoğraflarla sokağın nabzı.
31.03.2021 16:02
- Son Güncelleme: 31.03.2021 16:03
Türkiye Covid-19 pandemisinin en kara günlerini yaşıyor. 30 Mart itibarıyla Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda 37 bin 303 vaka sayısı görüldü.
Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olurken, bir başka vahim tablo 100 binde görülen haftalık vaka sayılarında ortaya çıktı.
Bilindiği gibi kontrollü normalleşme sürecinin başladığı 1 Mart'tan bu yana illerin rengine göre risk haritası belirleniyor.
Haritada en yüksek riski gösteren kırmızı renge bürünen il sayısı 58'e ulaşırken, İstanbul'daki tablo kırmızının da ötesinde bir yükselişe işaret ediyor.
Öte yandan 20-26 Mart verilerine göre kırmızı renkteki illerde cumartesi kısıtlaması tekrar hayata geçiriliyor.