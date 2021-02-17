Aslışah Alkoçlar, bir süredir birlikte olduğu Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün için yaz aylarını beklemeyip 30 kişilik bir törenle evlenmesi, birçok iddiayı beraberinde getirdi. Bunlardan biri "Aslışah Alkoçlar hamile" iddiasıydı. 28 yaşındaki sosyetik, dedikoduyu "İleride olmasını çok isterim ancak şu an böyle bir durum yok. Lütfen asılsız haber yapmayın" diye yalanladı.