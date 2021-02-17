Aslışah Alkoçlar, bir süredir birlikte olduğu Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün için yaz aylarını beklemeyip 30 kişilik bir törenle evlenmesi, birçok iddiayı beraberinde getirdi. Bunlardan biri "Aslışah Alkoçlar hamile" iddiasıydı. 28 yaşındaki sosyetik, dedikoduyu "İleride olmasını çok isterim ancak şu an böyle bir durum yok. Lütfen asılsız haber yapmayın" diye yalanladı.
Önceki gün evinden bir paylaşım yapan Aslışah Alkoçlar, fotoğrafta görünen bir detayla yine 'bebek' dedikodularını alevlendirdi. Instagram'daki 'Zamazingo' hesabı, Aslışah'ın paylaştığı karede sehpa üzerinde Dr. Banu Çiftçi'ye ait 'Hamilelik ve doğum' kitabının olduğuna dikkat çekti. Aslışah Alkoçlar'ın kadın doğum uzmanlarını da takibe alması, hamile iddiasını güçlendirdi.
ELİ HEP GÖBEĞİNDE
28 yaşındaki sosyetiğin tüm düğün karelerinde de eliyle ya da çiçeğiyle sürekli göbeğini kapatmaya çalışması, gündem olmuştu.
SEHPADAKİ ŞOK DETAY
Aslışah, dikkatsiz davranınca Dr. Banu Çifçi'ye ait Hamilelik ve Doğum kitabını okuduğunu gözler önüne serdi.