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    ile evlenen hamile mi? Sehpadaki detay dikkat çekti...

    5 Şubat’ta ile evlenen , hakkında çıkan ‘hamile’ iddiasını yalanlamıştı. Ancak Aslışah’ın önceki gün evinden yaptığı paylaşımında sehpada ‘hamilelik ve doğum’ kitabının olması dedikoduyu alevlendirdi.

    İşin Aslı bebek mi?

    Aslışah Alkoçlar, bir süredir birlikte olduğu Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğün için yaz aylarını beklemeyip 30 kişilik bir törenle evlenmesi, birçok iddiayı beraberinde getirdi. Bunlardan biri "Aslışah Alkoçlar hamile" iddiasıydı. 28 yaşındaki sosyetik, dedikoduyu "İleride olmasını çok isterim ancak şu an böyle bir durum yok. Lütfen asılsız haber yapmayın" diye yalanladı.



    Önceki gün evinden bir paylaşım yapan Aslışah Alkoçlar, fotoğrafta görünen bir detayla yine 'bebek' dedikodularını alevlendirdi. Instagram'daki 'Zamazingo' hesabı, Aslışah'ın paylaştığı karede sehpa üzerinde Dr. Banu Çiftçi'ye ait 'Hamilelik ve doğum' kitabının olduğuna dikkat çekti. Aslışah Alkoçlar'ın kadın doğum uzmanlarını da takibe alması, hamile iddiasını güçlendirdi.



    ELİ HEP GÖBEĞİNDE
    28 yaşındaki sosyetiğin tüm düğün karelerinde de eliyle ya da çiçeğiyle sürekli göbeğini kapatmaya çalışması, gündem olmuştu.

    SEHPADAKİ ŞOK DETAY
    Aslışah, dikkatsiz davranınca Dr. Banu Çifçi'ye ait Hamilelik ve Doğum kitabını okuduğunu gözler önüne serdi.

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    Haberler Saklambaç Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar hamile mi? Sehpadaki detay dikkat çekti...