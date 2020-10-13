Popçu Berkay, 2 milyon 600 bin TL'lik cipine 'T' plaka taktırdı. Lüks otomobillere daha az vergi ödenen geçici plaka sayesinde de cipin fiyatı 1 milyon TL düştü.
TAKVİM, trafikte birçok 'T' plakalı lüks aracın cirit attığını yazınca denetimler arttı. Haberimizin ardından Mercedes marka cipini kullanmayan Berkay, şimdi de aracını satmaya karar verdi.
Popçu, 'T' plakasıyla ilgili şöyle demişti: "Ailemin baş harflerinden oluşan plakam gelene kadar geçici trafik belgesiyle aracı kullanıyorum. Plakanın trafikteki geçerlilik süresi 7 gün. Her 7 günde bir bu belgeyi yeniletiyorum."
SIK SIK ARAÇ DEĞİŞTİRİYOR
Berkay, Mayıs ve Eylül'de aynı model ve plakalı araçla görüntülendi. Plakanın geçici olması hatırlatılınca da "O aracı yeniledim, bu üst modeli" diyerek akılları karıştırdı.
Özlem Ada Şahin'le mutlu bir evliliği olan popçu, lüks aracı için "Özlem beğendi, 'al' dedi. Ben de aldım" açıklaması yapmıştı.