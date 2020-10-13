Popçu, 'T' plakasıyla ilgili şöyle demişti: "Ailemin baş harflerinden oluşan plakam gelene kadar geçici trafik belgesiyle aracı kullanıyorum. Plakanın trafikteki geçerlilik süresi 7 gün. Her 7 günde bir bu belgeyi yeniletiyorum."

SIK SIK ARAÇ DEĞİŞTİRİYOR

Berkay, Mayıs ve Eylül'de aynı model ve plakalı araçla görüntülendi. Plakanın geçici olması hatırlatılınca da "O aracı yeniledim, bu üst modeli" diyerek akılları karıştırdı.