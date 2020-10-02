Şarkıcı Berkay Şahin uyanıklık peşinde! Geliriyle dikkat çeken Berkay lüks aracına 'T' plaka takarak...

1 YIL SONRA GERİ VERİLİYOR

BU tür belgeyle alınan plakayla araçların sadece yönetmelikte belirlenen amaçlar için kullanılacağını belirten uzmanlar, "Bu araçlar kısa süreli test için kullanılıyor. Kapalı alanlarda çarpışma testi ya da yol testi için deneniyor. Duyumlarımıza göre bazen bu tür plakalarla binek otomobil olarak kullanıp vergi ödememek gibi durumlar olduğu iddia ediliyor. Böylece 1 yıl geçici plakayla kullanıp sonra galeriye geri vermek gibi olaylar olduğu da iddia ediliyor"dediler.