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    • Saklambaç
    • 11.10.2020 Gazete
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    Popçu 'a ' uyanıklığı' sorulunca depara kalktı

    2 milyon 600 bin liralık Mercedes G serisi cipini ‘T’ plaka taktırarak 1 milyon TL’ye alan , önceki gece kiralık minibüsle gezintideydi. Uyanıklığı ortaya çıkan popçu, vergi kaçırdığı iddiaları sorulunca depara kalktı.

    Doğan Savaş
    Topukladı

    Lüks tutkusuyla sürekli gündem olan Berkay'ın Mercedes G serisi cipini T' geçici plaka sayesinde 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL'ye aldığını TAKVİM yazmıştı.


    Berkay bu lüks cipine taktırdığı 'T' plakasıyla milyonluk kar sağlamıştı.

    O günden beri kayıplara karışan popçu, önceki gece ortaya çıktı. Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile Etiler'deki La Scarpetta isimli mekanda akşam yemeği yedi.


    Mekan çıkışında 'Vergi mi kaçırdınız?' sorularıyla gerilen Berkay, eşini elinden tutarak hızlıca evinin yolunu tuttu.

    Çıkışta basını görünce panik olan şarkıcı, arabasıyla ilgili sorular gelince kasıldı. Berkay "Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız" diyerek vergi kaçırdığı iddialarını geçiştirdi. Bu arada şarkıcının 'T' plakalı arabası yerine kiralık minibüsle gezmesi dikkatlerden kaçmadı.
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    Haberler Saklambaç Popçu Berkay'a 'T Plaka uyanıklığı' sorulunca depara kalktı