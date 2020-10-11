

Mekan çıkışında 'Vergi mi kaçırdınız?' sorularıyla gerilen Berkay, eşini elinden tutarak hızlıca evinin yolunu tuttu.

Çıkışta basını görünce panik olan şarkıcı, arabasıyla ilgili sorular gelince kasıldı. Berkay "Arkadaşlar bu konu ile ilgili daha sonra uzun uzun konuşacağız" diyerek vergi kaçırdığı iddialarını geçiştirdi. Bu arada şarkıcının 'T' plakalı arabası yerine kiralık minibüsle gezmesi dikkatlerden kaçmadı.