Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı."



Mahkemede gelirinin 'bin lira' olduğunu söyleyen Berkay, milyon liralık lüks araçlara biniyor.