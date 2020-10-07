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    • Saklambaç
    • 07.10.2020 Gazete
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    suistimal edilen geçici 'T' plakayı manşete taşıdı! Denetimler sıkılaştı

    Popçu , uyanıklık yaptı. Aracına ‘T’ plaka taktırdı. Vergide büyük indirim kaptı. İlk kez yazdı. Emniyet güçleri, yurt genelinde denetim yaptı.

    Emniyet uyandı!

    Takvim, test plakası olarak bilinen 'T' plakayla yapılan vurgunu yazdı. Türkiye genelinde denetim başladı.

    Popçu Berkay, Mercedes G serisi bir cip aldı. Geçici 'T' plaka sayesinde lüks aracı 2 milyon 600 bin lira yerine yaklaşık 1 milyon liraya aldığı iddiası ortaya atıldı.

    TAKVİM, olayı manşete taşıdı. Emniyet güçleri, 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 81 ilde eş zamanlı olarak, geçici plakalı taşıtlara denetim yaptı.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı, tespit edilerek işlem yapıldı."


    Mahkemede gelirinin 'bin lira' olduğunu söyleyen Berkay, milyon liralık lüks araçlara biniyor.
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    Haberler Saklambaç TAKVİM suistimal edilen geçici 'T' plakayı manşete taşıdı! Denetimler sıkılaştı