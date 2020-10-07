Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral (53), dün kalp krizi geçirdi.
Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Oral, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılmadı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi. Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.