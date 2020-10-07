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    • Saklambaç
    • 07.10.2020 Gazete
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    ’ın eşi hayatını kaybetti

    ’ın nefes terapisti eşi , kalp krizinden yaşamını yitirdi. Gözyaşları arasında toprağa verildi... Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı , bir süre mezarın başında bekledi.

    AYDIN HAMZA
    Son nefes!

    Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral (53), dün kalp krizi geçirdi.

    Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hastaneye kaldırılan Oral, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılmadı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi. Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi.
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    Haberler Saklambaç Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti