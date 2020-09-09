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    • Saklambaç
    • 09.09.2020 Gazete
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    ortağı ’ya ‘Şirketin parasını kullanıyor’ iddiasıyla açtığı davayı geri çekti!

    , ortağı ’ya ‘Şirketin parasını kullanıyor’ iddiasıyla açtığı davayı geri çekti. Shvo’nun avukatı, ‘Para koparmak ve binasına ortak olamadığı için böyle davranıyor’ iması yaptı.

    Kırmızı alarm!

    Sosyetik iş insanı Serdar Bilgili'nin son iki yıldır ABD'de yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı ortağı Michael Shvo'ya şirket parasını harcadığı için dava açtığı öne sürülmüştü.


    İşte kavga çıkaran bina

    Bilgili'nin davayı açtığı gibi geri çektiği ortaya çıktı. Shvo'nun avukatı, "Bu çirkin iddiaları ortaya atmaktaki tek amacı, Shvo ile diğer ortak Deutsche Finance'ın portfolyolarına Big Red'i katması" dedi


    Serdar Bilgili ile Michael Shvo geçen yıl Chicago'daki 44 katlı 'Big Red' binasına 340 milyon dolar ödemişti.


    Serdar Bilgili, Seren ve Michael Shvo'nun tanışıp evlenmelerine vesile olmuştu.
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    Haberler Saklambaç Serdar Bilgili ortağı Michael Shvo’ya ‘Şirketin parasını kullanıyor’ iddiasıyla açtığı davayı geri çekti!
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