Halit Ergenç'in Ozan Güven'e desteği başını yaktı

Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Hakkında 13 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dayakçı oyuncu, birçok projeden atıldı. Halit Ergenç'le birlikte oynadığı Babil dizisinden de ayrıldı. Ergenç, rol arkadaşıyla ilgili ilk kez yorum yaptı: "Ben Ozan'ı çok severim. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı"

Ergenç'in bu skandal sözlerine tepki yağdı:

Her şey gün gibi ortada. Kızın yüzü kanrevan içinde...

Sen bu adama sakın güvenme...

Önce döverler, sonra yalan atarlar...

Arkadaşın da olsa yanlış yapana asla sahip çıkma...

Sen de Güvensiz çıktın be Halit...

Özrün kabahatinden büyük Muhterem Süleyman...

Ozan sinir bozan...







