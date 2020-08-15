Erdinç Acar Hande Demir'in acısını çocuklarıyla unutuyor

2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz'da boşanan Hande Demir, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyetik güzel, inşaat, mücevher ve madencilik sektöründe boy gösteren genç işadamı Cevdet Taşçeken'e gönlünü kaptırmıştı.

KIZLARI YOLLADI

Gözlerden uzak yaşanan aşkı, birkaç gün önce Takvim ortaya çıkardı. Şu sıralar aşkının ortaya çıkmasıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir, üç çocuğunu da babaları Erdinç Acar'a yolladı. Demir, sessizliğe bürünürken baba Acar dün kızlarıyla tekne turuna çıktı. Eski eşiyle ilgili henüz bir açıklama yapmayan işadamına, "Teselliyi çocuklarında buldu"