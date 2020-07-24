Genç kadının, Şubat ayında adının anıldığı işadamıyla 'kalp emojiyle' paylaştığı karesi şaşırttı. Şeyma Subaşı'dan hemen sonra aşkı Guido Senia, İtalyan bir güzelle fotoğrafını paylaştı...

Sevgililerin bu paylaşımları akılları karıştırırken önceki akşam ilginç bir dedikodu daha yayıldı.

Şeyma Subaşı, iddiaya göre cemiyet dünyasının genç isimlerinden Murat Kazancıoğlu ile samimiyeti ilerletti. Uzun süredir ortak arkadaşları sayesinde tanışan ikilinin Bodrum'daki yakınlaşması, şimdilerde herkesin dilinde…

Her ikisi de Bodrum'da olan Şeyma ile Kazancıoğlu'nun birçok ortak arkadaşı var.