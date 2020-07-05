Magazin dünyası, yeni bir kadına şiddet haberiyle sarsıldı! Oyuncu Ozan Güven, 1 Temmuz gecesi kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Yalın ayak evden kaçarak canını kurtaran Bulutsuz, soluğu savcılıkta aldı.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan Ozan Güven, dava hakkında gizlilik kararı aldırdı. Olayla ilgili ise dün ilk kez açıklama yaptı. Asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu açıkladı. Eski kız arkadaşına karşı dava açtığını belirten oyuncu, sosyal medyadan "Kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyorum. Ben sabrediyorum, siz de sabredin" mesajı yayınladı.
İFADEDEKİ DETAY
Deniz Bulutsuz, savcılıktaki ifadesinde "Ozan bana bir saat boyunca şiddet uyguladı. Hem bana hem de kendisine vurdu" demişti.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, arkadaşları Ozan Güven'in uyguladığı şiddete sessiz kaldı. Büyük tepki aldı.
Türkiye, Deniz Bulutsuz'a destek mesajları yolladı.
Öte yandan genç kadının şimdilerde Müge Boz ile evli olan Caner Erdeniz'e 'cinsel taciz' suçundan dava açtığı ortaya çıktı.
2020 yılında sonuçlanan davada Erdeniz, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılmıştı.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan Ozan Güven, dava hakkında gizlilik kararı aldırdı. Olayla ilgili ise dün ilk kez açıklama yaptı. Asıl şiddete uğrayanın kendisi olduğunu açıkladı. Eski kız arkadaşına karşı dava açtığını belirten oyuncu, sosyal medyadan "Kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyorum. Ben sabrediyorum, siz de sabredin" mesajı yayınladı.
İFADEDEKİ DETAY
Deniz Bulutsuz, savcılıktaki ifadesinde "Ozan bana bir saat boyunca şiddet uyguladı. Hem bana hem de kendisine vurdu" demişti.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, arkadaşları Ozan Güven'in uyguladığı şiddete sessiz kaldı. Büyük tepki aldı.
Türkiye, Deniz Bulutsuz'a destek mesajları yolladı.
Öte yandan genç kadının şimdilerde Müge Boz ile evli olan Caner Erdeniz'e 'cinsel taciz' suçundan dava açtığı ortaya çıktı.
2020 yılında sonuçlanan davada Erdeniz, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılmıştı.