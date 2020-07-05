Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! 4 yıl önce Caner Erdeniz...
Ozan Güven'e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz'un tacize de sessiz kalmadığı ortaya çıktı. 13 Haziran gecesi Ozan Güven'in sarfettiği bir cümle üzerine yaşanan gerginlik mahkemede bitti. Ünlü kimliği ile vatandaşlara örnek olması gereken ancak sevgilisini darbeden Ozan Güven'e tepkiler çığ gibi büyürken, Deniz Bulutsuz'un taciz karşısında da susmadığı magazin gündeminde yerini aldı. Bulutsuz, Galatasaraylı yıldız basketbolcu Caner Erdeniz'e de 4 yıl önce cinsel taciz sebebiyle dava açmış; Erdeniz 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Erkek terörü magazin dünyasına da sıçradı! Korkunç olay 13 Haziran gecesi yaşandı. 45 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Güven, 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz ile dostlarının evinde toplandı. Konu, Bulutsuz'un eski erkek arkadaşlarından açıldı. Bu sırada Güven, "Demek ki çok iyi s..." ifadesini kullandı. Genç kadın eve döndüklerinde Güven'e, kullandığı çirkin ifadeden dolayı kırıldığını anlattı.
'HEM KENDİNE HEM BANA VURDU'
Çılgına dönen Güven bağırmaya başlayıp, evdeki eşyaları kırdı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçlarından sürükleyip duvara vurmaya başladı. Darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Bulutsuz, dehşet anlarını şöyle anlattı: Ozan alkol alınca ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime 20 kez vuruyorum' diyordu. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi.
TACİZE DE SESSİZ KALMADI!
6 ay ilişki yaşadığı Ozan Güven'e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz'un daha önce de Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Davaya konu olan olay, 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek'teki bir barda yaşandı. Deniz Bulutsuz, mekânda kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz'den şikâyetçi oldu. Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
'OMZUNA DOKUNDUM' DEMİŞTİ
Caner Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz'la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı. Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz'u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz'un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etti.