Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz tacize de sessiz kalmamış! 4 yıl önce Caner Erdeniz...

'HEM KENDİNE HEM BANA VURDU'

Çılgına dönen Güven bağırmaya başlayıp, evdeki eşyaları kırdı. Kaçmaya çalışan genç kadını saçlarından sürükleyip duvara vurmaya başladı. Darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Bulutsuz, dehşet anlarını şöyle anlattı: Ozan alkol alınca ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. 'Bak sana bir tane vurdum, kendime 20 kez vuruyorum' diyordu. Evden çıkmama izin vermeyerek 'Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim' dedi.