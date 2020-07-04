Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı.