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Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuş ve yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılması istemişti. Ozan Güven-Deniz Bulutsuz olayında, genç kadının o gece yanına sığındığı Erdem Oraylı ifade verdi. Erdem Oraylı'nın ifadeleri Deniz Bulutsuz'un anlattıkları kadar kan dondurucu...

04.07.2020 09:46 - Son Güncelleme: 04.07.2020 10:14
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları karşılıklı darp suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

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Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Erdem Lütfü Oraylı, 'olaylı gece'yi şöyle anlattı:

"Büyük bir iş aldığımız için ben, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'la kutlama yemeğine gittik. Yemek süresince herhangi problem yoktu. Fakat genel anlamda Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'a karşı şiddetli kıskançlık problemleri vardı. Yemek aşamasında Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'un daha önceki zamanlarda fotoğraflarını çeken Baran Doğan'ın ismini anıp kendi kendine sinirlendi.

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Ozan Güven 'Baran'ı avucumun içi ile tokatlamak geçiyor' dedi. Bu konuşmalar dışında başkaca bir problemle karşılaşmadık. Ozan Güven yemekte 4 duble rakı, 1 kokteyl içti. Yemek yedikten sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan bizi bahse konu adresten aldı. Araçta ben eve gitmek istediğimi söyledim.

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Benim evime gideceğimiz esnada yol üzerinde Ozan Güven'in arkadaşı olan Ramazan'ın evinin önünde durduk. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, Ozan'ın şoförü ile beraber Ramazan'ın evine gittiler."

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı

Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı.

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