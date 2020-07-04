Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı
45 yaşındaki oyuncu Ozan Güven'in 28 yaşındaki sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuş ve yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılması istemişti. Ozan Güven-Deniz Bulutsuz olayında, genç kadının o gece yanına sığındığı Erdem Oraylı ifade verdi. Erdem Oraylı'nın ifadeleri Deniz Bulutsuz'un anlattıkları kadar kan dondurucu...
Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Erdem Lütfü Oraylı, 'olaylı gece'yi şöyle anlattı:
"Büyük bir iş aldığımız için ben, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'la kutlama yemeğine gittik. Yemek süresince herhangi problem yoktu. Fakat genel anlamda Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'a karşı şiddetli kıskançlık problemleri vardı. Yemek aşamasında Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'un daha önceki zamanlarda fotoğraflarını çeken Baran Doğan'ın ismini anıp kendi kendine sinirlendi.
Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı.