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    • 04.07.2020 07:58
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    ’e destek olan ve ’na dan tepki: İkiyüzlüler, ahlaksızlar

    Son dakika haberi... Oyuncu 'in, sevgilisi 'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyürken, kullanıcıları, Ozan Güven’e destek olan ve ’na da tepki gösterdi. Kadına şiddetin faili Ozan Güven'i aklama peşine düşen isimlere sosyal medya kullanıcıları ‘Koruyun bu çağdaş görünümlü magandayı... İkiyüzlüler, ahlaksızlar’ yorumunda bulundu.

    ‘Çağdaş görünümlü maganda’

    Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete tepkiler çığ gibi büyüyor. Bulutsuz, geçtiğimiz günlerde Güven tarafından darp edildiğini belirterek ünlü oyuncudan şikayetçi olmuştu. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Bulutsuz, ifadesinde "Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı.



    Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. Kafamı duvara vurdu, çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm" dedi. Bu açıklama sonrası Bulutsuz'a destek mesajları gelirken, Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu, 'Ozan Güven Yalnız Değildir' diyerek dayakçı arkadaşlarına destek oldu. Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları Özoğuz ve Özdemiroğlu'na tepki gösterdi, 'alçak, ahlaksız, ikiyüzlüler' başlığında mesajlar atıldı.



    'GÖRME KAYBI VAR'
    Gördüğü şiddet sonrası kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma, hakaret suçlarından Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Bulutsuz'un vücudunda onlarca çürük ve morluğa rastlandığı, Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda yara, kafasının duvara çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma olduğu belirtildi.


    Ayrıca, Bulutsuz'un kollarında morarma ve cam kesiği bulunduğu ve gözünde hafif puslu görünüm olduğunun tespit edildiği ifade edildi.



    ROL ARKADAŞLARINDAN SERT TEPKİ
    Ozan Güven'in rol aldığı dizideki kadın partnerleri Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu, Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrası arkadaşlarına sert çıktı. Kerem Bürsin, Hande Doğandemir, Kemal Başar gibi isimler de Bulutsuz'a destek mesajları atarak kadına şiddeti kınadı.

    SABAH

    Haberler Magazin Ozan Güven’e destek olan Gökhan Özoğuz ve Vedat Özdemiroğlu’na sosyal medyadan tepki: İkiyüzlüler, ahlaksızlar
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