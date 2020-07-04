



'GÖRME KAYBI VAR'

Gördüğü şiddet sonrası kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma, hakaret suçlarından Ozan Güven'den şikayetçi olan Deniz Bulutsuz'un adli tıp raporu ortaya çıktı. Raporda, Bulutsuz'un vücudunda onlarca çürük ve morluğa rastlandığı, Bulutsuz'un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda yara, kafasının duvara çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma olduğu belirtildi.

Ayrıca, Bulutsuz'un kollarında morarma ve cam kesiği bulunduğu ve gözünde hafif puslu görünüm olduğunun tespit edildiği ifade edildi.