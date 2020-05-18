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    • Saklambaç
    • 18.05.2020 Gazete
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    ’ın yıldızı karantinayı fırsata çevirdi! ’nde sertifika aldı

    ’da rol alan ve aynı zamanda model olan , karantinayı fırsata çevirdi. Genç kız, ’nde katıldığı online kursu bitirip sertifikasını aldı.

    Örnek model

    ATV'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, "Eğitim şart" diyor. Halen Londra'daki King's College'da işletme okuyan Karalar, karantinada Yale ve Stanford'da online kurslara katılmıştı.

    Aynı zamanda 2017'de Best Model of Turkey birincisi olan 21 yaşındaki genç kız, Standford Üniversitesi'nde aldığı 'Food and Health' (Yemek ve Sağlık) kursunu bitirip sertifikasına kavuştu.



    Yale Üniversitesi'nin 'Science of Well-Being' (Bütünsel Sağlık) programına da devam eden Karalar, önceki gün Stanford Üniversitesi'nden aldığı sertifikasını Instagram'da gururla paylaştı.

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