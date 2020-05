Aynı zamanda 2017'de Best Model of Turkey birincisi olan 21 yaşındaki genç kız, Standford Üniversitesi'nde aldığı 'Food and Health' (Yemek ve Sağlık) kursunu bitirip sertifikasına kavuştu.





Yale Üniversitesi'nin 'Science of Well-Being' (Bütünsel Sağlık) programına da devam eden Karalar, önceki gün Stanford Üniversitesi'nden aldığı sertifikasını Instagram'da gururla paylaştı.