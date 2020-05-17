Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'da yaşananlar gelişmeler ekran başına kilitledi. Bu haftaki Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu. Bamsı Bey Burçin tarafından okla vuruldu. Osman Bey, Balgay'ın elinden kaçmaya çalıştı ancak önüne engelleri çıktı. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla Kuruluş Osman 22. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı... Kuruluş Osman son bölümde, Yapacaklarında sınır tanımaz hale gelen Dündar, oğlu Bahadar'ın gücünü ve desteğini alarak beyliği tekrardan alabilmek noktasında hiç vakit kaybetmeden harekete geçerek Gündüz ve Bamsı beye tuzak kurarken, gelecek hafta yayına girecek yeni bölümde ise Alişar'ın "Obanı geri alacaksın! Gayrı bunun geri dönüşü yoktur..." şeklindeki sert çıkışı dikkat çeken gelişmeler arasındaki yerini alıyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor.
Kuruluş Osman 22.bölüm fragmanında, saldırı girişimine maruz kalmasının ardından yaşam savaşı veren Osman bey'in durumu kritik seyrediyor. Kuruluş Osman 22.bölüm fragmanında göze çarpan bir diğer ayrıntı ise, başına gelen talihsiz olayın üzerine kayı obasına getirilen Osman beyin düştüğü güç durum korku ve panik havasının oluşmasına neden olurken Bala Hatun'un, ''Ben umudumu, ikbalimi, kaderimi sana bağladım; yalvarırım uyan! sözleri yürekleri sızlatıyor. Kuruluş Osman son bölümde, Yapacaklarında sınır tanımaz hale gelen Dündar, oğlu Bahadar'ın gücünü ve desteğini alarak beyliği tekrardan alabilmek noktasında hiç vakit kaybetmeden harekete geçerek Gündüz ve Bamsı beye tuzak kurarken, gelecek hafta yayına girecek yeni bölümde ise Alişar'ın "Obanı geri alacaksın! Gayrı bunun geri dönüşü yoktur..." şeklindeki sert çıkışı dikkat çeken gelişmeler arasındaki yerini alıyor.
Kuruluş Osman son bölümün akabinde izleyici kitlesini ağırlayan fragmanında; "Osman'a olan nefreti yüzünden mi beni Kayı beyi yapmak ister? sorusunu yönelten Dündar'ın ''Alişar bey bize yalan söyler. İnsanı ayakta tutan duadır!'' sözleri aralarında yaşanacak yeni bir sürtüşmenin güçlü habercisi olarak görülüyor.
KURULUŞ OSMAN 22.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Senaryosunu; Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği, genel yönetmenlik koltuğunda da Metin Günay'ın oturduğu, yetenekli oyuncu kadrosu, etkileyici olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonu ile her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirerek izlenme rekorları elde eden Kuruluş Osman 22.bölüm fragmanı yayınlandı.
Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı?
Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?
BAMSI BEY'İ AĞLATAN TUZAK!
Bamsı Bey, Bahadır'ın tuzağına düştü ve şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulunca gözyaşlarına hakim olamadı.
Alişar Bey'den aldığı destekle Kayı Obası'nda iktidarı yeniden eline geçirmek isteyen Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Vuruşma esnasında kaçan Bahadır'ın peşine takılan Bamsı Bey, "Bahadır bu ihaneti durdur, canını bağışlayayım. Biz her daim diriyiz, sizin pusatınız bizim zırhımızı delmez evlat. İçine düştüğünüz ihanet çukurunda boğulacaksınız" dese de "Bamsı bey görmez misin? Sizin devriniz geçti artık. Bitti!! Dün el verdiğin alplar bugün sana pusat sallar" cevabıyla sarsıldı. Bahadır'ı etkisiz hale getirdiği anda sürpriz bir okla vurulan Bamsı Bey, kendisini vuranın şehit oğlunun nişanlısı Burçin olduğunu görünce "Kızım… Burçin…! Neden kızım… Neden?" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Yaralanan Bamsı Bey, hain tuzaktan nasıl kurtulacak? Dündar'ın Kayı Obası'nda başlattığı iktidar savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Moğolların elinden kurtularak ağabeyi Gündüz'e ve Bamsı Bey'e yardım edebilecek mi?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 21'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
OSMAN BEY KURTARILIYOR
Osman Bey, Moğolların elinden Balgay tarafından kurtarılıyor.
Alişar tarafından tuzağa düşürülerek Moğol komutanı Böke'ye teslim edilen ve Konya'daki Moğol valisi Geyhatu'ya teslim edilmek üzere tutsak edilen Osman Bey, faaliyetlerinin ortaya çıkmasını göze alamayan Balgay tarafından baskınla ele geçirildi.
"CENGİZ HANIN YASALARI SAHTEYDİ"
Balgay'ın "Bana sadakat sözünü iki kez çiğnedin Osman bey! Cengiz hanın yasaları sahteydi… Konya'da Geyhatu'nun ve nökerlerin önünde küçük düşürdün…" sözlerine
"Fena mı? Allah'tan öte kimseye sadakatimiz olmadığını öğrenmiş oldun!" cevabını veren Osman Bey, Moğollar arasında yer alan Göktuğ'u kullanarak planını uygulamaya devam etti.
Osman Bey, Moğolların elinden kurtulup Kayı Obası'ndaki komploya dur diyebilecek mi? Balgay, Geyhatu'ya karşı Osman Bey'i nasıl kullanacak? Alişar Bey, Osman Bey'in Konya'ya varamadığını öğrenince ne yapacak?
KURULUŞ OSMAN 22.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul adlı dizi projesiyle beraber yakından bildiğimiz ve dünya çapında hatrı sayılır derecede başarılar elde eden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu, Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın ise yönetmenliğinde yer aldığı Bozdağ Film imzasıyla ekrana taşınan Kuruluş Osman 22.bölümü 20 Mayıs Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda derin bir iz bırakacak sahneleriyle televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayacak.
ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"
Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
13. yüzyılda dünya yeni kudretini arıyordu. Ve Anadolu, emperyallerin kavgaya tutuştuğu bir diyardı. 1071'de Türklerin girdiği bu topraklara şimdi, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak istiyordu. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, hayallerine giderken aslında dünyaya yeni bir medeniyet armağan etti. Temellerini attığı devlet, dünyanın kaderini değiştirdi.
IX. asırda Ertuğrul Gazi'nin ataları, yaklaşık 50 bin veya 70 bin hane olmak üzere diğer Oğuz boyları ile beraber Moğol istilasının da etkisiyle Buhara ve Semerkant (Özbekistan) üzerinden Ceyhun nehrini (Amuderya'yı) geçerek Horasan (Türkmenistan) bölgesinin Merv /Mohan şehrine yerleştiler.
İLK KONAK YERİ KARACADAĞ'DIR
Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, Ertuğrul Gazi idaresindeki Kayıhanlıları bu savaşlardaki hizmetlerinin karşılığında ödüllendirdi ve Ankara'nın batısındaki Karacadağ'ı kışlak-yaylak olarak verdi. Bu müjdeli haber Kayıhanlılar Kayseri'de bulunurken, Selçuklu başkenti Konya'ya gönderilen Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey tarafından getirildi. Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'daki ilk konak yeri Karacadağ'dır. Böylece Ertuğrul Gazi ilk olarak tarih sahnesinde görünmüştür.
CİHAD EMRİNİ YERİNE GETİRMEK İSTEDİ
Kayıların şanını yüceltmek ve İslam'ın cihad emrini, cihan mefkûresini yerine getirmek isteyen Ertuğrul Gazi'nin batı uc bölgesinde gaza hareketlerinde bulunmaya başlaması; ileride kurulacak olan devletin siyasi hayatında uc geleneğinin yerleşmesine ve Bizans üzerine daimi gaza hareketlerinin yapılmasına vesile oldu.
GAZİ ÜNVANI VERİLDİ
Ertuğrul Gazi'nin siyasi ve askeri dehası, cesareti, yiğitliği, zekâsı ve aksiyonunun bir sonucu olarak, XIII.asrın ortalarında Karacahisar ve Söğüt fethedildi. Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubat, bu fetihlerin sonucunda mükâfat olarak Domaniç, Söğüt ve çevresini kendisine yurt/mülk olarak verdi. Yazları Domaniç yaylalarında, kışları Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin kuzey-batı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup, asayişi temin etti. Domaniç-Söğüt ve çevresine hâkim olduktan sonra, Bizans sınır boylarında bulunan diğer uç beyleriyle birlikte cihad ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Ertuğrul Gazi, komşu Bizans tekfurlarına (valilerine) karşı kazandığı parlak başarılarından dolayı "gazi" unvanı aldı.
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı.
Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti. Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.
ERTUĞRUL GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'nin, Osman Bey'den başka çocukları da vardı. Diğer çocuklarının isimleri ise; Saru Batu (Savcı Bey) ve Gündüz'dür. Ertuğrul Gazi'nin aynı zamanda Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar isimli üç de kardeşi bulunmaktadır.