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    • Saklambaç
    • 25.04.2020 Gazete
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    'ın başına talih kuşu kondu! 'dan kalan atların değeri dudak uçuklattı

    , ’la üç yıllık evliliğini hemen bitirmek isteyince değeri 1 milyondan fazla olan yarış atlarını eski eşine bıraktı. Odabaş da 12 atın 7’sini satıp 5’ini de yarış atı olarak üzerine kaydettirdi.

    Hayatının şansı!

    Tuğrul Odabaş'ın başına talih kuşu kondu! Işın Karaca, Odabaş'la üç yıllık evliliğini Kasım 2019'da bitirdi. Ayrılık kısa sürsün diye mal paylaşımıyla uğraşmak istemeyen ünlü şarkıcı, tüm parasını kendisinin ödediği 12 yarış atını dahi eski eşine bıraktı. Atların toplam değeri ise yaklaşık 1.2 milyon TL'ydi.


    , Karaca'dan kalan atlardan biriyle önceki gün bu pozu verdi.

    Boşanır boşanmaz atları satışa çıkaran Tuğrul Odabaş, amacına ulaştı. 12 atın 7'sini satan Odabaş, 5 atı ise Türkiye Jokey Kulübü'ne üzerine kaydettirdi. Işın Karaca, TJK'nın resmi sitesinde artık at sahibi olarak görünmezken; eski eşine ait tam 5 yarış atı bulunuyor.

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    , boşandıktan sonra eski eşi için "Halen dahil tüm borçlarını ödemeye devam ediyorum" diyerek de şaşırtmıştı.

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