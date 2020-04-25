Tuğrul Odabaş'ın başına talih kuşu kondu! Işın Karaca, Odabaş'la üç yıllık evliliğini Kasım 2019'da bitirdi. Ayrılık kısa sürsün diye mal paylaşımıyla uğraşmak istemeyen ünlü şarkıcı, tüm parasını kendisinin ödediği 12 yarış atını dahi eski eşine bıraktı. Atların toplam değeri ise yaklaşık 1.2 milyon TL'ydi.



Tuğrul Odabaş, Karaca'dan kalan atlardan biriyle önceki gün bu pozu verdi.

Boşanır boşanmaz atları satışa çıkaran Tuğrul Odabaş, amacına ulaştı. 12 atın 7'sini satan Odabaş, 5 atı ise Türkiye Jokey Kulübü'ne üzerine kaydettirdi. Işın Karaca, TJK'nın resmi sitesinde artık at sahibi olarak görünmezken; eski eşine ait tam 5 yarış atı bulunuyor.

SGK'SINI BİLE ÖDEMİŞTİ

Işın Karaca, boşandıktan sonra eski eşi için "Halen SGK dahil tüm borçlarını ödemeye devam ediyorum" diyerek de şaşırtmıştı.

