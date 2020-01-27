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    • Magazin
    • 27.01.2020 07:57
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    • 27.01.2020 07:57

    Nispet gecesi! ile boşanan ayrılığı çabuk atlattı

    Kasım 2018’de ile boşanan , ayrılığı çabuk atlattı. ’yla aşk yaşayan Karaca’nın ardından Odabaş da önceki akşam Nişantaşı’nda esmer bir güzelle nispetteydi...

    Nispet gecesi!

    Boşandıktan bir ay sonra yeni aşka yelken açan Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş'tan nispet gecikmedi. Popçu, geçen ay kendinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşkını ilan ederek şaşırtmıştı. "Neden boşandığımızı bilmiyorum" açıklamasıyla da kafa karıştıran Odabaş ise önceki akşam esmer bir güzelleydi.


    Boşanma sonrası kayıplara karışan Odabaş, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

    Boşanma sonrası kayıplara karışan işadamı, Nişantaşı'ndaki Biber Bar çıkışı esmer bir kadınla objektiflere yakalandı. Mekanda gizemli güzelle samimi şekilde eğlendiği öğrenilen Odabaş'ın keyfi çıkışta flaşların patlamasıyla kaçtı. Odabaş, daha sonra yanındaki kadınla hızla taksiye atlayıp gecenin karanlığında gözden kayboldu.


    ile sık sık aşk paylaşımlarına imza atan 46 yaşındaki popçu, geçtiğimiz gün de "Can, dünyanın en güzel adamı" demişti

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