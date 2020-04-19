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    • Saklambaç
    • 19.04.2020 Gazete
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    'nin eşi 'den 'maske' konusunda yetkilileri eleştirenlere cevap

    'nin eşi , ücretsiz maske dağıtımında sorun olduğuna dair yapılan haksız eleştirilere yanıt verdi. İmer, 'ndan gelen kodunu paylaştı.

    Kapak yaptı!
    'nin eşi , ücretsiz maske dağıtımında sorun olduğuna dair yapılan haksız eleştirilere yanıt verdi. İmer, 'ndan gelen kodunu paylaştı.

    Selin İmer, paylaşımına "Kod yollanan 32 milyon içinde bir tanıdığımız bile yok diye dizlerinizi dövdünüz. Artık var, rahatlarsınız" diyerek yetkilileri eleştirenlere cevap verdi.


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