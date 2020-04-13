Karantina günlerinde aşçılığa soyunan ünlüler, birbiri ardına mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Günlerdir üç yaşındaki oğlu Azur ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Zincirlikuyu'daki lüks rezidans dairesinden çıkmayan güzel popçu da ailesi için kolları sıvadı.
43 yaşındaki şarkıcı; önceki gün internetten bulduğu tariflerle börek, havuçlu kurabiye ve havuçlu muffin yaptı.
Gülşen, lezzetlerini de "Pastane açacağım sonunda" diyerek Instagram'da paylaştı.
Güzel şarkıcıya, takipçilerinden de "Gülşen Pastanesi yakında hizmetinizde" esprisiyle karşılık geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.