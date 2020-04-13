



Karantina günlerinde aşçılığa soyunan ünlüler, birbiri ardına mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Günlerdir üç yaşındaki oğlu Azur ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Zincirlikuyu'daki lüks rezidans dairesinden çıkmayan güzel popçu da ailesi için kolları sıvadı.