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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Popçu , karantina günlerinde mutfaktan çıkmaz oldu

    Popçu , karantinada mutfaktan çıkmaz oldu. Önceki gün börek, havuçlu kurabiye ve kek pişiren şarkıcı için ‘Gülşen Pastanesi hizmetinizde’ esprileri yapıldı.



    Karantina     günlerinde aşçılığa soyunan ünlüler, birbiri ardına mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Günlerdir üç yaşındaki oğlu Azur ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Zincirlikuyu'daki lüks rezidans dairesinden çıkmayan güzel popçu da ailesi için kolları sıvadı.



    43 yaşındaki şarkıcı; önceki gün internetten bulduğu tariflerle börek, havuçlu kurabiye ve havuçlu muffin yaptı.



    Gülşen, lezzetlerini de "Pastane açacağım sonunda" diyerek Instagram'da paylaştı.


    Güzel şarkıcıya, takipçilerinden de "Gülşen Pastanesi yakında hizmetinizde" esprisiyle karşılık geldi.

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