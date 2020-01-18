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  • 18.01.2020
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Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklanmalı" çıkışına 'dan destek geldi

Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklanmalı" çıkışına destek veren , takipçilerini kızdırdı. Konuya açıklık getiren ünlü model, "Aç karnına spor yapmayı sevdiğim ve uyanır uyanmaz bir şey yediğimde acıktığım için kahvaltıyı geç yapıyorum" dedi.

Kahvaltı çıkışı!

Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklanmalı" çıkışına destek veren Özge Ulusoy, takipçilerini kızdırdı. Konuya açıklık getiren ünlü model, "Aç karnına spor yapmayı sevdiğim ve uyanır uyanmaz bir şey yediğimde acıktığım için kahvaltıyı geç yapıyorum" dedi.


Ulusoy, sabah uyanır uyanmaz vitaminlerini içip spora koşuyor.

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