Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yasaklanmalı" çıkışına destek veren Özge Ulusoy, takipçilerini kızdırdı. Konuya açıklık getiren ünlü model, "Aç karnına spor yapmayı sevdiğim ve uyanır uyanmaz bir şey yediğimde acıktığım için kahvaltıyı geç yapıyorum" dedi.



Ulusoy, sabah uyanır uyanmaz vitaminlerini içip spora koşuyor.