Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! "Yasaklanmalı"
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir çıkış yaptı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen reklam aldatmacası olduğunu söyleyen Dr. Öz "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.
14.01.2020 20:45
- Son Güncelleme: 14.01.2020 20:50
'KAHVALTI BİR REKLAM ALDATMACASI'
Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öz, şunları söyledi: "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu."
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