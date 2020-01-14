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Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! "Yasaklanmalı"

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir çıkış yaptı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen reklam aldatmacası olduğunu söyleyen Dr. Öz "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

14.01.2020 20:45 - Son Güncelleme: 14.01.2020 20:50
Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! Yasaklanmalı

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir çıkış yaptı.

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! Yasaklanmalı

Pek çok uzman tarafından günün en önemli öğünü olarak belirtilen kahvaltı ile ilgili dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz'den ezber bozan bir açıklama geldi. Öz, kahvaltının gereksiz olduğunu ve yasaklanması gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! Yasaklanmalı

'KAHVALTI BİR REKLAM ALDATMACASI'

Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öz, şunları söyledi: "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu."

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! Yasaklanmalı

Dr. Öz, yapılacak en akıllıca şeyin kahvaltıyı tamamen hayatımızdan çıkarmak olduğunu dile getirdi.

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! Yasaklanmalı

'HAFTANIN HER GÜNÜ BRUNCH YAPIN'

Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şeyin aç olmasa bile 'kahvaltı yapmak' olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, bunun yerine haftanın her günü 'brunch' (kahvaltı ile öğle yemeğini birleştiren öğün) yapmanın çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

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