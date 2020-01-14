Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! "Yasaklanmalı"

'KAHVALTI BİR REKLAM ALDATMACASI'

Bir dergiye verdiği röportajda kahvaltı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öz, şunları söyledi: "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu."